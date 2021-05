Auch die Stadt Fehring hat sich jenen Gemeinden im Bezirk Südoststeiermark angeschlossen, die kontrollierte Selbsttests anbieten. Mit dem Freitesten vor Zeugen hatten ursprünglich 16 Gemeinden Anfang April begonnen.

Die Testtage in der Bücherei in Hatzendorf sind am Montag von 9 bis 11 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 11 Uhr und von 17 bis 19 Uhr,

Die Testungen in der St. Josef Apotheke in der Stadt Fehring bzw. in der Teststation im Freizeitzentrum Feldbach werden selbstverständlich weiterhin zu den gewohnten Zeiten durchgeführt.

Auch in Kirchbach wird neuerdings die Möglichkeit der kontrollierten Selbsttests angeboten.