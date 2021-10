August-Statistik stimmt optimistisch. Arbeitslosenzahl ist niedriger als vor Pandemie.

SÜDOSTSTEIERMARK. Der regionale Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin sehr positiv, wie die aktuellen Zahlen des regionalen AMS zeigen und die regionale AMS-Leiterin Lieselotte Puntigam und ihr Stellvertreter Edmund Hacker betonen. Ende September waren 1.238 Personen als arbeitslos vorgemerkt. Inklusive der 464 Schulungsteilnehmer waren im September also in Summe 1.702 Personen im Bezirk ohne Job. Das sind um 289 Menschen weniger als im September des Vorjahres und um 113 Personen weniger als 2019.

Lieselotte Puntigam: „Mit einer so raschen Entspannung des Arbeitsmarktes hätte nach den schwierigen Monaten der Corona Pandemie wohl niemand gerechnet."

Auch die Entwicklung in puncto Kurzarbeit ist im Bezirk äußerst positiv – nur noch 52 Betriebe mit rund 144 Mitarbeitern haben um eine Kurzarbeitsbeihilfe angesucht.

Und wie sieht es mit den offenen Stellen aus? Im September zählte man 865 offene Stellen – das ist ein Plus von 301 Stellen gegenüber dem Vorjahr. Auch die Schere am Lehrstellenmarkt schließt sich sukzessive. 58 Lehrstellensuchende stehen 95 offenen Lehrstellen gegenüber.

Zurück zu "alten" Zeiten

Ab sofort gelten beim AMS Feldbach übrigens wieder die ursprünglichen Öffnungszeiten – heißt wie vor der Corona- Pandemie. Die Zeiten sind Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 15:30 Uhr und Freitag von 7:30 bis 12:30 Uhr. Alle Kunden müssen innerhalb der AMS-Räumlichkeiten eine FFP2-Maske tragen.

AMS-Leiterin Lieselotte Puntigam mit Stellvertreter Edmund Hacker.

Foto: AMS

Um persönliche Kontakte – z.B. bei Durchführung der Arbeitslosenmeldung – gering zu halten, wird gebeten, den Kontakt via eAMS-Konto, Mail, oder Telefon aufzunehmen. Die Service-Line ist von Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 16 Uhr am Freitag von 7:30 bis 13 Uhr unter +43 50 904 640 erreichbar.

