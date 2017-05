Vom 27. Juni bis 6. Juli finden in der Energieregion Weiz-Gleisdorf die „Photo Days 2017“ statt. Hierbei sind alle Interessierten herzlich eingeladen anhand vorgegebener Themen ihre Ideen zur Region fotografisch kreativ umzusetzen.Die Teilnahme ist kostenlos. Mitmachen kann jeder, der eine Digital- oder Handykamera hat und sich bis zum 26. Juni 2017 unter www.energieregion.at/photo-days oder in den 12 Gemeindeämtern der Energieregion Weiz-Gleisdorf anmeldet.

Die besten Bilder werden im Rahmen der großen Abschlussveranstaltung am 06. Juli, ab 17:00 h, in Puch bei Weiz nicht nur ausgestellt, sondern auch mit tollen Preisen im Gesamtwert von über 4.000 € prämiert. Zusätzlich wird an diesem Abend auch eine Ballonfahrt verlost. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl und Unterhaltung gesorgt sein.Die prämierten Fotos werden im Anschluss abwechselnd in den 12 Gemeindeämtern der Energieregion ausgestellt werden. Der Abschluss der Photo Days 2017 erfolgt dann in der Adventszeit. In dieser werden die Bilder für einen wohltätigen Zweck versteigert.Nähere Infos und kostenlose Anmeldung unter www.energieregion.at/photo-days