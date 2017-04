25.04.2017, 21:22 Uhr

ÄRMEL AUFKREMPELN UND LEBEN RETTEN!

Haben Sie gewusst, dass das Blutspendewesen in Österreich vor 70 Jahren eingerichtet wurde? Das Grundprinzip von damals gilt auch heute: Die Blutspende ist freiwillig und unentgeltlich.Möglich machen das freiwillige Blutspender wie Sie - nur mit Ihrer Hilfe können wir die Blutversorgung in der Steiermark aufrecht erhalten! Deshalb freuen wir uns, Sie im kommenden Monat bei einem unserer Blutspendetermine begrüßen zu dürfen!Bitte beachten Sie, dass bei jeder Blutspende zur Identifikation ein amtlicher Lichtbildausweis benötigt wird und Ihre letzte Blutspende mindestens 8 Wochen zurück liegen muss!Fr, 05.05. Friedberg Neue Mittelschule, Schwaighofstraße 155 15-20 UhrSo, 07.05. Birkfeld Oberstufenrealgymnasium, Birkengasse 1 09-13 UhrMo, 08.05. St. Ruprecht Neue Mittelschule, Hauptschulgasse 260 16-20 UhrFr, 12.05. Ilztal Freiwillige Feuerwehr Neudorf-Großpesendorf, 15-20 UhrDi, 16.05. Sinabelkirchen Neue Mittelschule, Sinabelkirchen 48a 16-20 UhrDi, 16.05. Waldbach Neue Mittelschule Waldbach, Arzberg 127 16-19 UhrMo, 22.05. St. Margarethen an der Raab Neue Mittelschule, 16-20 UhrFr, 26.05. Grafendorf Freiwillige Feuerwehr, Marbachstraße 181 15-20 UhrSo, 28.05. Vorau Neue Mittelschule, Gerichtsgasse 310 08-12 UhrMo, 29.05. St. Kathrein/ Hauenstein Volksschule, St. Kathrein 150 16-20 UhrDi, 30.05. Weiz Rotkreuz-Bezirksstelle, Franz-Pichler-Straße 79 13-19 UhrMi, 31.05. Weiz Rotkreuz-Bezirksstelle, Franz-Pichler-Straße 79 10-16 Uhr

Kein passender Termin dabei? Weitere Blutspendetermine finden Sie hier.Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Besten Dank im Voraus, Ihr Blutspendeteam des Roten Kreuzes!Blut spenden können alle gesunden Frauen und Männer ab dem Alter von 18 Jahren. Wer noch nie Blut gespendet hat, sollte nicht älter als 60 Jahre sein.Bringen Sie bitte zur Blutspende auch – sofern vorhanden – Ihren Blutspenderausweis mit!Verwandte, Bekannte, Freunde, die noch nie Blut gespendet haben? Kein Problem – bringen Sie sie einfach mit! Als Dankeschön für einen neuen Blutspender erwartet Sie eine kleine Aufmerksamkeit!Noch Fragen? Wissenswertes rund ums Blutspenden finden Sie auf www.blut.at . Oder nutzen Sie unsere kostenlose Servicenummer 0800 190 190 (werktags Mo-Fr).Vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft!