"Jugend am Werk" übergibt die Einnahmen der Aktion "Essen am Fenster" an den Hilfsfond der Stadtgemeinde Deutschlandsberg - und verdoppelt den Betrag von 390 Euro auf 800 Euro.

DEUTSCHLANDSBERG. Bei einer Spendenübergabe wurden kürzlich die Einnahmen aus der Aktion „Essen am Fenster“ an die Sozialbeauftragte der Stadtgemeinde Deutschlandsberg Ulrike Kronberger überreicht.

Silvia Murlasits, Leiterin von "Arbeit und Beschäftigung Deutschlandsberg" und Marco Schippers, Trainer bei AusbildungsFit (beide "Jugend am Werk Steiermark"), übergaben den Scheck in Höhe von 800 Euro. Die Mitarbeiter von "Jugend am Werk Deutschlandsberg" haben den Betrag aus den Einnahmen der Aktion „Essen am Fenster“ von 390 Euro auf 800 Euro verdoppelt.

Das Geld wird in weiterer Folge über den Hilfsfond an Familien in Not in der Region Deutschlandsberg weitergegeben.

Vollwertige Speisen für einen Euro

Bei „Essen am Fenster“ werden übriggebliebene Speisen aus den Produktionsküchen von "Jugend am Werk" in nachhaltige Boxen abgefüllt und für 1 Euro verkauft. Nach dem Motto „RESTlos schlemmen“ werden Lebensmittel gerettet, die andernfalls im Müll landen würden. Darüber hinaus wird ein sozialer Beitrag geleistet.

Die vollwertigen Speisen zum günstigen Preis werden

dienstags und mittwochs in der Schweighofer-Passage am Hauptplatz 9 in Deutschlandsberg

und in der am Hauptplatz 9 in Deutschlandsberg und donnerstags im Vinzimarkt Deutschlandsberg jeweils zwischen 14:30 und 15:30 Uhr verkauft.

Je nach Verfügbarkeit gibt es Fleisch, Fisch oder Vegetarisches. Die Möglichkeit, günstig eine warme Mahlzeit zu bekommen, findet Anklang – besonders in der kalten Jahreszeit.

Dass die Erlöse der Aktion einem guten Zweck zugeführt werden, freut alle Beteiligten.

„Essen am Fenster“ bei Jugend am Werk Deutschlandsberg