DEUTSCHLANDSBERG. Auch in diesem Herbst veranstaltet der Deutschlandsberger Sicherheitsprofi Markus Schimpl wieder einen großen Sicherheitstag in seiner Heimatstadt, bereits zum dritten Mal. Die Kurse finden heuer am 2. Oktober rund um die Koralmhalle statt.

Zwei Kurse

Kurs A ist ein Selbstbehauptungskurs für Kinder von sechs bis zehn Jahren. Dabei geht es um selbstbewusstes Auftreten, Schärfen der Sinne, optimalen Stand, Koordinationsübungen und präventives Verhalten am Schulweg. Schimpl zeigt dafür praktische Übungen am Schulweg. Der Kurs findet von 14 bis 17 Uhr statt, am 21. März 2021 (14 bis 15.40 Uhr) gibt es eine Auffrischung.

Kurs B ist ein Selbstschutzkurs für alle Altersgruppen ab elf Jahren. Die Inhalte sind aufrechte Körperhaltung, selbstbewusstes Auftreten, Selbstverteidigungstechniken, Anwendung von Hilfsmitteln, Verhalten bei Angriff mit Stichwaffen, Pfeffersprayanwendung und Situationstraining. Der Kurs findet von 17.30 bis 21 Uhr statt, eine Auffrischung gibt es am 19. März 2021( 16 bis 17.40 Uhr).

Treffpunkt ist jeweils am Haupteingang der Koralmhalle, bei Schlechtwetter sollte man geeignete Bekleidung mitnehmen. Die Kurse finden unter Einhaltung der tagesaktuellen, gesetzlichen Gesundheitsverordnungen statt. Anmelden kann man sich bis 30. September per SMS an 0664/5668863 mit A oder B (für den jeweiligen Kurs), Name, Alter und Telefonnummer. Die Kosten von 50 Euro sind bei Kursbeginn zu zahlen. Alle weiteren Infos auf ichrettemich.com.

So überquert man sicher eine Straße:

Sicherheit zum Schulstart

Für Markus Schimpl geht es kurz nach dem Sicherheitstag in Deutschlandsberg weiter nach Köln: Dort nimmt er im November an einer Fachkonferenz für Personenschutz und Unternehmenssicherheit teil. Schimpl referiert dabei über "Verhalten in Extremsituationen: Das Bauchgefühl, Flucht oder Kampf". Im kommenden Jahr plant er selbst, eine Sicherheitskonferenz in Deutschlandsberg zu organisieren. Bis dorthin hofft Schimpl, seine Präventionskurse in Schulen wieder vermehrt durchführen zu können. Viele abgesagte Termine vom Frühjahr holte er im Juni nach. An fünf Deutschlandsberger Schulen (MS 1, MS 2, VS Deutschlandsberg, VS Bad Gams, VS Wildbach) wird Schimpl seine Kurse im neuen Schuljahr auf jeden Fall abhalten. Das Angebot wird von der Stadtgemeinde Deutschlandsberg finanziert.

Drei wertvolle Tipps für Kinder und Jugendliche zum Schulstart: