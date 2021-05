Eibiswald hat den ersten Pumptrack für Liebhaber von zwei (oder mehr Rädern) im Bezirk Deutschlandsberg.

EIBISWALD. Mountainbiken, Genussradeln, Kids Bike Park, Pumptrack: Seit Montag ist die Radregion Eibiswald (so bewirbt sich die Gemeinde in Zukunft touristisch) um eine Attraktion reicher. Unmittelbar neben dem Erlebnisbad und dem Ölspur-Camping steht ein neuer Pumptrack für alle Radbegeisterten. In rund zwei Monaten wurde die Strecke in Zusammenarbeit der Marktgemeinde und des Radclubs Eibiswald hingestellt.

Eröffnung am Rad

Der "3Eiben Pumptrack" wurde am Montag von Bgm. LAbg. Andreas Thürschweller, LH-Stellvertreter Anton Lang und mit einigen spektakulären Sprüngen eröffnet – freilich von einem Profi. Aber auch der Bürgermeister stieg aufs Rad und machte am Rundkurs keine schlechte Figur.

Neuheit im Bezirk

Eibiswald hat damit den ersten Pumptrack im Bezirk Deutschlandsberg geschaffen. Bislang mussten Liebhaber des spielerischen Radfahrens nach Lebring oder Ligist ausweichen. Selbst in Graz gibt es noch keinen asphaltierten Pumptrack. Gebaut wurde der Kurs vom oberösterreichischen Spezialisten Alliance ASE, der schon in mehreren Ländern Pumptracks aus dem Boden gestampft hat.

Die Errichtung der Strecke kostet rund 140.000 Euro. Den Großteil davon (120.000 Euro) bezahlt das Land Steiermark mittels Bedarfszuweisungen. Für Thürschweller eine Investition in die Zukunft, auch in den Tourismus: "Ein nachhaltiger, sportlicher Treffpunkt für Generationen von Einheimischen. Aber auch Ausflugsziel und ein weiterer Grund für Gäste aus dem In- und Ausland, den Urlaub in Eibiswald zu verbringen." Gleichzeitig wurde auch der angrenzende Campingplatz nach großer Nachfrage im letzten Jahr (12.000 Nächtigungen von Juni bis Oktober) erweitert.