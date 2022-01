Wohnung gesucht: Hilfe für Deutschlandsberger Familie nach Brand

Für die Familie, die beim Brand in Deutschlandsberg alles verloren hat, wurden bereits mehrere Aktionen gestartet. Nun braucht man dringend eine neue Wohnung. Es gibt auch ein Spendenkonto.

DEUTSCHLANDSBERG. Die Bilder vom schrecklichen Brand in Deutschlandsberg am vergangenen Sonntag werden wohl jede:n im Bezirk erreicht haben. In einem Lokal am Hauptplatz fing eine Kühlzelle Feuer, das sich in die darüberliegende Wohnung ausbreitete. Die dort lebende Familie mit ihren Kindern konnte sich rechtzeitig retten, alle blieben unverletzt. Sie haben aber alles verloren, die ganze Wohnung ist ausgebrannt.

Schnelle Hilfe

Umso schöner, dass sich zahlreiche Deutschlandsberger:innen sofort bereit erklärt haben, zu helfen. Gleich am nächsten Tag starteten mehrere Spenden- und Sammelaktionen. Eine Gruppe von Mamas aus dem Bezirk Deutschlandsberg suchte auf Facebook nach Kleidung, Schuhen und mehr. Auch bei Porsche Deutschlandsberg, dem Arbeitgeber des betroffenen Familienvaters, wurde zusammengesammelt, was ging. Nach zwei Tagen waren die dringendsten Sachen alle da – so viele, dass kaum Platz dafür ist. Alles wird inzwischen bei einer Bekannten gelagert.

Wohnung gesucht

Nun braucht die Familie dringend eine Wohnung: Sie suchen etwas zentral in Deutschlandsberg gelegen, in Fußnähe zur Volksschule für die beiden Kinder. Nach dem Brand ist die Familie beim Hotel garni Pölzl in Deutschlandsberg untergebracht. Nach einer dauerhaften Unterkunft wird bereits gesucht, das sei im Moment das Dringendste.

Spendenkonto für die Familie

Wer damit nicht helfen kann, kann das auf jeden Fall mit einer finanziellen Unterstützung: Es gibt auch ein Spendenkonto, das der vierköpfigen Familie zugute kommt. Das Konto gehört dem Betroffenen selbst, kommt also direkt bei seiner Familie an.