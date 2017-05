Gebietsliga West: Wies stürzt ans Tabellenende

15.05.2017, 09:55 Uhr

Wies und St. Martin stehen vor einem ersten Endspiel. St. Stefan schlägt erstmals Hengsberg, bleibt aber vorerst Dritter.

Im Kampf um den Relegationsplatz der Gebietsliga West hat Kaindorf weiterhin die etwas besseren Karten. Obwohl St. Stefan/St. dem Tabellenführer Hengsberg die erste Saisonniederlage zufügte: Strudl und Hribersek drehten mit zwei Toren in der Schlussviertelstunde ein 1:2 noch in ein 2:3. Durch ein 5:3 gegen Allerheiligen/Hlg.Kreuz II, ebenfalls spät fixiert, bleiben die Kaindorfer aber zwei Punkte vor St. Stefan. Die beiden Verfolger kamen dadurch an näher den Hengsberg ran, der mit fünf Punkten Vorsprung noch um den Titel kämpfen muss.

Entscheidung im Abstiegskampf

Wies lief in Dobl in ein 8:3-Debakel, steht nun am Tabellenende. Das verließ Flavia Solva, die Leibnitzer besiegten St. Martin i.S. in der 90. Minute mit 2:1 und übersprangen Wies und die Sulmtaler in der Tabelle. Beide sind akut bedroht, hier könnte die direkte Begegnung am Freitag (19 Uhr, St. Martin) die Entscheidung über den Abstieg bringen. Pitschgau verlor in St. Veit mit 0:2, hat aber sechs Punkte Vorsprung aufs Tabellenende und die Hinterbänkler der Liga haben in den letzten vier Runden noch ganz schwere Brocken vor sich. Noch drei Punkte mehr hat Wettmannstätten nach dem 1:0 (Tor: Leitinger) gegen Söding, man ist wohl aus dem Schneider. Am Samstag (19 Uhr) muss der UFC zum Derby nach Preding, das in Voitsberg ein bitteres 0:3 einstecken musste.