Über die Zukunft der Eier, einen Negativrekord in der Arche Noah, neue Attraktionen für die gesamte Familie oder den Ausbau des öffentlichen Verkehrs: So kurz vor dem Wochenende fassen wir für euch die Nachrichten zusammen, über die die Steirer:innen heute am meisten diskutiert haben. Das ist der Tagesrückblick für den Freitag.

STEIERMARK. Regional schmeckt einfach besser. Das wissen wir Steirer:innen nur zu gut. Gerade jetzt vor Ostern hat die Eierbranche aber von sich hören lassen. Aufgrund von Preissteigerungen blicke man mit großer Sorge in die Zukunft.

Eierbranche setzt auf neue Wege

Für Freunde der etwas härteren musikalischen Gangart gibt es News: Das "Iron Road for Children"-Charityevent meldet sich zurück. Hier wird nicht nur Geld für erkrankte Kinder gesammelt, heuer können sich auch heimische Bands für ein Ticket bewerben und so Teil des Line-ups des Nova Rocks werden.

Die "Iron Road" führt zum Nova Rock Festival

Die beliebte Sommerrodelbahn in Modriach ist wieder startklar für Familienbesuche. Noch bevor der Steirarodl aber zum ersten Bahn "Bahnen zieht", verkünden die Betreiber, dass das gesamte Areal mit weiteren Attraktionen ausgebaut wurde. Herzstück des Parks wird die Fly-Line.

Von der "Steirarodl" bis zur "Fly-Line"

Im Tierheim Arche Noah herrscht ein Kommen und Gehen. Leidtragende sind die Tiere selbst. Wieder wurden in den letzten Monaten mehr Hunde und Katzen hier abgegeben oder von der Tierrettung gebracht. Gleichzeitig scheint es etliche Tierfreund:innen zu geben, denn: Viele Vierbeiner finden ein neues Zuhause – hoffentlich für immer.

Rekordwerte bei Abgaben und Vergaben im Tierheim

Der Palmsonntag steht am Beginn der letzten Fastenwoche – und ist mit vielen Traditionen und kirchlichen Feierlichkeiten verbunden. Wir fassen für euch zusammen, wie unterschiedlich das Palmbuschen-Binden quer durch die Steiermark ist.

Palmbuschen-Binden: Mariazellerland bis Vulkanland

Zum Schluss gibt es noch Neues für den öffentlichen Verkehr: Rund 80 Millionen Euro werden für die Modernisierung der Radkersburger Bahn in die Hand genommen. Damit investieren die ÖBB eine Rekordsumme. 2030 will man mit dem Projekt fertig sein.

Modernisierung der Radkersburger Bahn läuft an