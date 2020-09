Die ruhige Lage 15 km südöstlich von Graz in der südoststeirischen Hügellandschaft und die Atmosphäre des Hauses laden seit 1979 ein zu Besinnung, Entschleunigung, Gebet und Meditation – heilsame Stille für Menschen, die Zeiten des inneren und äußeren Zur-Ruhe-Kommens suchen.

So ruhig wie in den letzten Monaten war es im Haus der Stille aber noch nie. Nach der corona-bedingten Schließung des Hauses im März ist es nun seit Anfang August wieder geöffnet. Aber fast fünf Monate ohne Gäste- und Kursbetrieb haben die auf Basis eines gemeinnützigen Vereins stehende Einrichtung, die auch in normalen Zeiten nur mit Unterstützung durch viele Spender*innen wirken kann, in schwere Bedrängnis gebracht. Nun wird Unterstützung auf vielen Ebenen gesucht: finanziell durch einmalige Spenden oder Daueraufträge oder konkret durch (regelmäßige) ehrenamtliche Mitarbeit in Haus und Garten. Es ist auch möglich, einige Wochen als Volontär*in mitzuleben und mitzuarbeiten oder für ein ganzes Jahr in der Gemeinschaft zu leben. Auch für Menschen in Altersteilzeit oder Pension gibt es Möglichkeiten, sich einzubringen.

Manche haben in der Zeit des Lockdowns vielleicht an der „verordneten Entschleunigung“ gelitten, aber viele haben auch den wohltuenden Wert einer Einschränkung und einen Zuwachs an Lebensqualität und Kreativität erfahren. Die Gemeinschaft im Haus der Stille versucht seit 40 Jahren, einen bewussten und nachhaltigen Gegenpol zu immer schneller werdenden Entwicklungen unserer Welt zu leben und diese Erfahrung auch ihren Gästen durch vielfältige Angebote zur Lebensvertiefung zu vermitteln. Das neu implementierte Refugium unter der Leitung von Klaus Stemmler bietet außerdem einen Ort für fachliche Beratung und Begleitung.

KOMM, hilf mit!

Das Haus benötigt dringend „helfende Hände“, für die alltäglichen Arbeiten!

Die Möglichkeiten sind vielfältig:

- als Einzelgast: BITTE unterstützen Sie mit einer Stunde Mitarbeit!

- als „ehrenamtlicher Helfer/ehrenamtliche Helferin“: Am meisten ist dem Haus geholfen, wenn Sie regelmäßig und verbindlich Arbeiten abnehmen, sei es im Garten oder im Haus, Betreuung des Markus- oder Ermutigungsweges…

- als Volontär*in: Wenn Sie sich 4 Wochen oder länger bei uns einbringen möchten.

- Das Haus der Stille bietet auch wieder NEU ein Jahr „Leben in Gemeinschaft“ an.

- Vielleicht sind Sie bereits in Altersteilzeit oder in Pension und möchten sich einbringen.

Wie Sie sehen, gibt es vielfältige Möglichkeiten!

Wenn Sie glauben, es tut Ihnen gut, dann setzen sie sich mit dem Haus der Stille in Verbindung!

Nähere Informationen finden Sie in der Homepage Haus der Stille at oder Sie rufen bitte unter 03135/82625 an.

Es ist nicht lange her: Letzten Herbst haben wir mit vielen Freund*innen und Förderern voll Freude unser 40jähriges Bestehen gefeiert. Das Motto: „Zukunft wagen - Schritt für Schritt“ ist nach wie vor aktuell. Auch die große Herausforderung, das Haus auf eine gesunde wirtschaftliche Basis zu stellen, denn ein Gemeinschaftsprojekt wie dieses bedarf der Unterstützung und Mitwirkung vieler helfender Hände und Förderer.

Damit das Haus der Stille längerfristig planen kann, bitten wir auch um Spenden auf folgende Konten:

• Spendenkonto Haus der Stille: AT49 3817 0000 0101 2459

• Konto Sozialhilfswerk Haus der Stille (steuerlich absetzbar):

AT52 3817 0000 0104 3736

Ein großes Vergelt‘s Gott!

Interview mit Mag. Otto Feldbaumer, Hans Waltersdorfer und Marion Gröll

Regionaut Erich Timischl