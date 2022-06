Ende Mai wurde in der Jugendgalerie des Grazer Rathauses die Ausstellung "Natur # Wir" eröffnet. Sie hebt nicht nur den Stellenwert von Kunst und Kultur hervor, sondern legt vor allem den Fokus auf die Auseinandersetzung von jungen Menschen mit der Natur inmitten einer digitalen Welt. Was viele nicht wissen: Die Werke stammen allesamt von der Mittelschule Frohnleiten.

FROHNLEITEN. TikTok, Netflix, Instagram und Co.: Vielfach muss sich die Jugend anhören, den Bezug zur Realität verloren zu haben. Früher, da ging man einfach raus in die Natur, heute sitzen die Kinder nur noch vor dem Smartphone und Fernseher – heißt es zumindest. Entfernen sich junge Menschen immer mehr von der Natur, von der Tier- und Pflanzenwelt?

Von einem Projekt der zweiten Klasse ist eine Ausstellung mit ausgewählten Werken aller Schülerinnen und Schüler geworden.

Diese Frage war Ausgangspunkt für die zweiten Klassen der Mittelschule Frohnleiten. Aufgabe war es, eine Sammlung von verschiedenen Aufnahmen des Lieblingstiers im Internet zu suchen und das Augenmerk auf Detailaufnahmen von Fell, Haut oder Panzer zu legen, ebenso auf den Lebensraum. Diese Idee und Umsetzung kam so gut an, dass die Jugendgalerie die Werke nun ausstellt.

Wertschätzung für die Natur

Graz' Kulturstadtrat Günter Riegler, Gerhard Gross von der Kulturvermittlung Steiermark, Fachinspektorin Andrea Winkler, MS-Direktorin Sandra Selmeister und Schulsprecher Sebastian Holzer eröffneten die "Natur # Wir"-Ausstellung, die von den Schülerinnen und Schülern in Kooperation mit der Kunstlehrerin Ulli Gollesch aufbereitet wurde.

Zu sehen sind Abbildungen zum Thema Tiere und ihre Umgebung – eine Wertschätzung des Naturwunders und den darin hausenden Lebewesen. "Kinder zeigten in den vergangenen Jahren Erwachsenen, welche Problematiken vor unseren Türen stehen hinsichtlich unserer Umwelt und den Klimaveränderungen", so Gollesch. Insgesamt befinden sich mittlerweile über 30 Arbeiten verschiedener bildnerischen Techniken von Schülerinnen und Schülern aller Klassen in der Ausstellung.

Die Schülerinnen und Schüler präsentierten bei der Eröffnung ihre Werke.

Digital und sehr real

Dabei schlüpften die Kinder und Jugendlichen in die Rollen von Landschaftsplanerinnen und -planern. Sie beschäftigten sich mit Raumgestaltung und Architektur oder nehmen den Versuch auf, durch die Suche nach ihrer Identität das Wir zu reflektieren. So zeigt diese Ausstellung ebenso auf, was alles zum Leben dazu gehört. Kreativ wurde der Bogen zwischen der echten, natürlichen Welt und der digitalen Welt geschaffen.

"Die Digitalisierung und Technologien sind zum Alltag geworden – sie halten auch Einzug in der Schule und in den Arbeiten der Kinder. In unseren 'Tinkering'-Werkstätten (Anm. d. Red. zum Beispiel das Wahlpflichtfach Video, Bildnerisches Gestalten und Werkstatt für) wird getüftelt, erfunden, mit Bildbearbeitung, Videoschnitt, QR-Codes oder Augmented-Reality gearbeitet. Die analoge Produktionsstätte ist aber ebenso ein wichtiger Bestandteil, um kreative Schaffensprozesse in Gang zu setzen und Talente zu fördern."

Ulli Gollesch

Sieg für die Kunst

Nicht nur, dass die Werke der jungen Künstlerinnen und Künstler mit einer eigenen Ausstellung in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind, sie wurden auch bereits ausgezeichnet: Im Rahmen eines österreichweiten Kreativwettbewerbs des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung wurden Schülerinnen und Schüler aufgerufen, zum Thema "Kunst Bild(et) Chancen" durch künstlerische Projekte gesellschaftliche Zusammenhänge zu kreieren.

Die stolzen Künstlerinnen und Künstler, die zuvor schon Landschaftsplanerinnen und -planer waren ...

Dabei sollen vor allem europaweit-relevante Themen wie der digitale Wandel, Inklusion und Diversität oder Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. 3.866 Schülerinnen und Schüler aus 85 Schulen nahmen mit 108 Projekten am Wettbewerb teil. "Natur # Wir" holte sich den Sieg. "Die Schülerinnen und Schüler haben dadurch die Möglichkeit, in kreativer Zusammenarbeit ihr künstlerisches Potenzial unter Beweis zu stellen und gleichzeitig die nachhaltige Wirkung kultureller Bildung zu verdeutlichen."

Die Ausstellung "Natur # Wir" ist bis zum 26. August, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, in der Jugendgalerie zu sehen (Zugang über Hauptplatz den Innenhof/beim Portier anfragen).

Die Ausstellung ist kostenlos.

