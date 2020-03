Mit einem vielfältigen Programm wird der Frauentag in Graz zu einer ganzen Aktionswoche, die institutionsübergreifend die wichtigsten Themen rund um Frauen in den Mittelpunkt rückt.

"Um möglichst viele Initiativen, Vereine und Organisationen, die rund um den Frauentag am 8. März Events veranstalten, zu bündeln und gemeinsam gegen Sexismus und Diskriminierung aufzutreten, haben wir uns zum "Bündnis 0803" zusammengeschlossen", erklärt Eva Hofer, Sprecherin des Theaters im Bahnhof und Mitglied des Womens Action Forum Graz (beides gehört auch dem "Bündnis 0803" an). Ziel sei es, nicht nur breitaufgestellt zu sein, sondern auch alle Veranstaltungen der verschiedenen Institutionen rund um den 8. März so zu koordinieren, dass sie sich nicht überschneiden (Programmauszug siehe Grafik).

Von Workshops und Fotoausstellungen über Lesungen und Diskussionen bis hin zur großen Demonstration wird in der Zeit von 3. bis 9. März vom "Bündnis 0803" ein vielfältiges Programm angeboten. Dem Bündnis angeschlossen haben sich unter anderem das Afro-Asiatische Institut, die Gleichstellungsabteilungen der vier Grazer Unis, das Elevate Festival, Omas gegen Rechts, die RosaLila Pantherinnen, das Schauspielhaus Graz, Theater im Bahnhof und das Womens Action Forum.

Feministisches Silvester

Der Höhepunkt der Aktionswoche beginnt bereits am 7. März, wenn sich das Schauspielhaus Graz ab 18 Uhr zu einem Ort voll mit Lesungen, Diskursen und künstlerischen Darbietungen rund um das Thema Frauen wird. Während das Haus Drei den ganzen Abend unter dem Motto "Womens only" steht, beginnt ab 23 Uhr auf der Bühne von Haus Eins ein Clubbing der besonderen Art für Alle: "Zahlreiche Künstlerinnen, Musikerinnen und Performerinnen werden mit den Gästen gemeinsam im Rahmen eines feministischen Silvesters in den Weltfrauentag hinein feiern", macht Hofer Vorfreude.

Am 8. März selbst gibt es ab 14 Uhr selbstverständlich eine große Demonstration. Hofer betont abschließend: "Uns ist es wichtig zu vermitteln, dass Aktionismus und Solidarität weiterhin notwendig sind, um Rückschritte zu verhindern. Diese Aktionswoche ist für alle Menschen, die sich mit feministischen Themen beschäftigen möchten, gedacht. Weder das Alter, die Herkunft, die Kultur noch das Geschlecht spielen eine Rolle."

Weitere Infos und das ganze Programm finden Sie hier.