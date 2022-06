In der Nacht von Freitag auf Samstag brennte ein Stromverteilerkasten in einem Grazer Mehrparteienhaus. Mehrere Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus.



GRAZ. Kurz nach Mitternacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Grazer Straße in Andritz gerufen. Im zweiten Stock des Mehrparteienhauses war ein Stromverteiler in Brand geraten, der eine massive Rauchentwicklung im Stiegenhaus verursachte. Laut Angaben der Polizei wurden dadurch mehrere Personen eingeschlossen, der Brandrauch drang teilweise auch in Wohnungen ein.

Feuer schnell gelöscht

Die Berufsfeuerwehr Graz konnte das Feuer nach wenigen Minuten unter schwerem Atemschutz löschen. Die Entrauchung des Stiegenhauses erfolgte mittels Hochleistungslüfter. Die Berufsfeuerwehr stand mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz, außerdem die Polizei, das Rote Kreuz und das Elektroversorgungsunternehmen.

Drei Personen im Krankenhaus

Zehn Personen wurden vom Roten Kreuz versorgt, teilweise mit ambulantem Sauerstoff. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere medizinische Abklärung erfolgt in den nächsten Tagen.

Haus ohne Strom

Der Stromkasten dürfte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein. Die genaue Ursache sowie die Schadenshöhe werden von der Polizei noch laufend ermittelt. Das Wohnhaus bleibt bis auf weiteres stromlos.

Das könnte dich auch interessieren:

In Graz blitzt es öfter als in anderen Landeshauptstädten