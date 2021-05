Zeuginnen und Zeugen eines riskanten Überholmanövers in Gösting sind gefragt. Ein Radfahrer ist verletzt.



Am heutigen Sonntagnachmittag radelte ein Fahrradfahrer gegen 13.30 Uhr entlang der Andritzer Reichstraße stadteinwärts. Immer wieder überholten sich der Radfahrer und ein weißer Kastenwagen gegenseitig.

Gefährliches Überholmanöver

Auf Höhe des Hauses Am Stadlgrund 21 setzte der weiße Kastenwagen erneut zum Überholvorgang an. Dabei fuhr der unbekannte LKW-Lenker direkt vor dem Zweiradfahrer so rasch wieder nach rechts, dass er den Radfahrer abdrängte. Dieser konnte eine Kollision nur durch einen Sprung auf den Gehsteig verhindern. Bei diesem Ausweichmanöver kam der 51-Jährige zu Sturz und wurde verletzt, das Fahrrad wurde beschädigt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach dem unbekannten LKW-Lenker bzw. Zeugen des Vorfalles. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kastenwagen, vermutlich einen Ford Transit, ohne Aufschrift. Das Kennzeichen ist wahrscheinlich ein ausländisches.