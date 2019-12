Tolle Bescherung beim Grazer Advent

Wozu dieser Beitrag?

Dieser Beitrag soll auf die einfachsten Nachhaltigkeitsmaßnahmen, das richtige Mülltrennen sowie ein vernünftiges Abfallmanagement, die es gibt, hinweisen.

Dies ist übrigens der 29. Beitrag seit Beginn der Serie über fehlerhafte Müllentsorgung in Graz seit dem 15. Juli 2018, und wird leider nicht der letzte sein...

Bitte auch viele beigefügte Bilder betrachten...

Grazer Advent am Hauptplatz

Beim Grazer Advent-Markt am Hauptplatz wurde das Thema Nachhaltigkeit auch leider wieder nicht besonders ernst genommen.

Wie bei fast allen Veranstaltungen der Ökostadt

und selbsternannten Klima-Innovationstadt Nummer Eins von Österreich -

Graz gab es auch hier wieder ein fragwürdiges Abfallmanagement zu sehen.

Restmüll

Es gab 5 Restmülltonnen zu 1.100 Liter, die dreimal pro Woche entleert wurden.

Das ergibt ein wöchentlich bereitgestelltes Volumen von 16.500 Liter beim Restmüll.

Altpapier

Es gab 2 Altpapiertonnen zu 1.100 Liter, die bis zu dreimal pro Woche entleert wurden.

Das ergibt ein wöchentlich bereitgestelltes Volumen von 6.600 Liter beim Altpapier.

Speziell zum Schluss waren diese 2 Behälter leider viel zu wenig, aber keine Sorge, es gibt eh´ genug Restmüllbehälter

Leichtfraktion

Es gab 5 gelbe Tonnen zu 1.100 Liter, die leider nur einmal pro Woche entleert wurden.

Das bereitgestellte Abfallvolumen war hier leider viel zu gering, bzw. es wäre eine zweite Entleerung pro Woche nötig gewesen. Aber keine Sorge, am Ende wurden dann die Müllsäcke von den übervollen gelben Tonnen herausgenommen und in Restmülltonnen gegeben.

Somit passt dann am Ende eh alles...

Das ergibt ein wöchentlich bereitgestelltes Volumen von 5.500 Liter bei der gelben Tonne

Biotonne

Es gab eine Biotonne zu 120 Liter die leider nie entleert wurde.

Am Ende war sie etwa zur Hälfte voll - und mit Tannenreisig obendrauf...

Aber keine Sorge - in den Restmülltonnen war eh genug Platz...

Eine Tonne für Speisereste wäre auch nötig gewesen, aber die Ökostadt Graz setzt hier lieber auf ihre eigenen Restmülltonnen :-(

Bunt- und Weißglas

Leider keine Abfallbehälter vorgefunden. Der übervolle 60-Liter-Kübel, siehe beigefügte Bilder, wird dann wahrscheinlich über den Restmüll entsorgt werden...

Abfallauswertung

Restmüll...............57,5%

Altpapier...............23,0%

Gelbe Tonne.........19,2%

Biomüll.................. 0,4%

Im Vergleich zu anderen Veranstaltung der selbsternannten Klima-Innovationstadt Nummer Eins von Österreich und Ökostadt - eine Verbesserung, aber von "Zeitgemäß" leider immer noch weit entfernt...

Am Ende alles zum Restmüll

Einige übrig gebliebene Sachen vom Adventmarkt wurden dann auch über den Restmüll ganz einfach entsorgt. Ein Teil wurden dann gerettet und über einen Fairteiler weitergegeben.

Wirklich beschämend dass Lebensmittel über die Restmülltonnen entsorgt wurden...

Online - live dabei

Mit der Live-Cam vom Grazer Hauptplatz ist man sogar live dabei...

Dieses Service wurde auch von mir natürlich auch genutzt ;-)





Kartonagenberg

Der große Anfall von Kartonagen am 26.12.202189 wurde dann über den Restmüll entsorgt, da diese am morgen entleert worden sind

Viele Lebensmittel im Restmüll

Nicht verkaufte Lebensmittel wurden leider auch den Restmülltonnen "gespendet". Einige konnten aber gerettet werden - siehe beigefügte Bilder.

Ich Schäme mich!

Das richtige Mülltrennen und ein vernünftiges Abfallmanagement sind eine der einfachsten "Klimaschutzmaßnahmen", die es gibt.

Die Ökostadt

und selbsternannte "Klima-Innovationsstadt Nummer eins"

Graz

beweist hier wieder einmal eindrucksvoll, wie ernst sie diese Dinge nimmt.

Sämtliche zukünftige Klimaziele von Graz wirken lächerlich, wenn eine der einfachsten "Klimaschutzmaßnahmen", das richtige Abfallmanagement und das Mülltrennen bereits in der Realität von 2019 scheitern.

