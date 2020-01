Zusammenhalt Graz: 2020 kommt Aktionsplan gegen Vereinsamung

Die Stadt Graz hat bereits einige Initiativen gegen Vereinsamung auf Schiene gebracht. 2020 sollen weitere Projekte folgen.



„Vereinsamung ist ein sehr komplexes Thema, das alle Generationen und alle gesellschaftlichen Schichten treffen kann. Gerade im Sozialressort, aber auch darüber hinaus merken wir, dass das Phänomen Vereinsamung immer stärker spürbar wird", sagt Sozialstadtrat Kurt Hohensinner und verweist darauf, dass knapp unter 50 Prozent aller Grazer Haushalte Single-Haushalte sind. Hohensinner kündigt für das Jahr 2020 einen Aktionsplan gegen Vereinsamung an, da sich die Stadt Graz dazu entschlossen hat, dieses Thema in den Mittelpunkt zu rücken.



Fachtagung als Startschuss



Den Startschuss bildete eine Fachtagung unter dem Titel "Zusammenhalt Graz – Herausforderung Vereinsamung", bei der Psychiater und Bestseller-Autor Reinhard Haller und Zukunftsforscherin Oona Horx-Strathern Impulsvorträge hielten.

Haller widmete sich den psychologischen Aspekten hinter der Einsamkeit und machte auf die gesundheitlichen Auswirkungen aufmerksam. Horx-Strathern sprach über Einsamkeit in einer vernetzten Welt. Im Anschluss wurde in Arbeitsgruppen diskutiert und auch bereits vorhandene Positivbeispiele vorgestellt.

So führen beim Programm "Points4Action" junge Menschen Aktivitäten mit Bewohnern von Altersheimen durch, beim "Besuch & Buch" der Stadtbibliothek besuchen Bücherboten Menschen mit Büchern. Abseits der Fachtagung präsentierte der Grazer Buchautor David Wiechenthaler sein Kinderbuch zum Thema Einsamkeit. "Wilfried, der einsame Stern" liegt nun in 60 städtischen Kindergärten auf und steht dadurch 3.000 Kindern zur Verfügung.

Zusammenhalt im Gepäck



Eine weitere Initiative, die unter dem Motto "Zusammenhalt Graz" gemeinsam mit Spar und "pro mente" ins Leben gerufen wurde, ist der Verkauf der wiederverwertbaren Stoff-Tragetaschen mit der Aufschrift "Gemeinsam sind wir Stadt – Weil Graz zusammenhält". Diese können seit Dezember bei Spar um 1,50 Euro erworben werden. Mit den Einnahmen wird ein neues Hilfsangebot von "pro mente" unterstützt. „Arbeit ist eine wesentliche Säule in unserem Leben, die uns Zeitstruktur, Kontakte, soziale Integration, ökonomische Stabilität und Austausch ermöglicht", sagt "pro mente"-Geschäftsführerin Andrea Zeitlinger.

In den kommenden Wochen und Monaten sollen weitere Maßnahmen gegen Vereinsamung folgen.

