Freitagvormittag fiel ein 71-Jähriger in Ilz bei Arbeiten an einem Baum von einer Leiter und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.



ILZ. Gegen 11:15 Uhr war der 71-Jährige in Ilz damit beschäftigt, Äste von einer Baumkrone zu schneiden. Dafür lehnte er eine Aluleiter gegen den Baum. Der Mann dürfte bei den Arbeiten das Gleichgewicht verloren haben und stürzte aus circa sechs Metern Höhe auf die dort befindliche, steil abfallende Böschung. Seine Gattin – sie beobachtete den Sturz – alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Der gebürtige Franzose wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerverletzte aus Unfallauto in Großhartmannsdorf geborgen