2022 geht es auf den S 7-Baustellen ans Eingemachte: Die Fürstenfelder Schnellstraße nimmt Stück für Stück Form an.

FÜRSTENFELD/RUDERSDORF. Wieder zurück auf die Baustelle geht es für die S 7-Arbeiter. Nach ihrem 14-tägigen Weihnachtsabgang wird ab 3. Jänner 2022 wieder voll durchgestartet. Aktuell befindet man sich auf der Fürstenfelder Schnellstraße gut im Zeitplan, wie Gesamtprojektleiterin Yvonne Monsberger weiß:"Nach aktuellem Stand steht der Komplettfertigstellung Ende 2024 nichts im Weg."

So gut wie abgeschlossen ist bereits der Knoten Riegersdorf. Hier fehlen nur mehr die Bepflanzungen, die im Frühjahr fortgesetzt werden. Am angeschlossenen Baulos in Großwilfersdorf sind die Aushubarbeiten abgeschlossen, die Dämme geschüttet und teilweise bereits asphaltiert. "Hier entsteht auch der Fledermaustunnel, der unter der Fahrbahn der S 7 verlaufen soll", erklärt Monsberger. Bereits im Bau befindet sich auch die Unterflurtrasse in Speltenbach, die als Lärmschutz für die Anrainer fungieren soll. Die Bodenplatten sind bereits betoniert.

Stück für Stück wächst die Anschlussstelle Rudersdorf Richtung Tunnel.

B 57 wurde bereits verlegt

An der S 7- Anschlussstelle Fürstenfeld wurden die Brückentragwerke über die Bahnschienen fertig gestellt. Aktuell ist man dabei, die Rampen zu schütten. Heuer soll es dann zur Umlegung der L 401 kommen. Die Umlegung der Bundesstraße im benachbarten Burgenland hingegen ist bereits voll im Gange. Bis Mitte Dezember war die B57a zwischen Rudersdorf und Deutsch Kaltenbrunn gesperrt. Grund waren Bauarbeiten am Kreisverkehr der B57a oberhalb der Schnellstraße S 7. Gerade finden die Betonagearbeiten statt. In diesem Jahr soll das Wannenbauwerk dann Stück für Stück Richtung Herzstück, dem Tunnel Rudersdorf, wandern.

Die Innenschale der Nordröhre ist bereits fertig gestellt.

Tunnelbau fortgeschritten

Über 30 Blöcke wurden für das Wannenbauwerk bereits betoniert. Spätestens Anfang 2023 soll dann der Zusammenschluss mit dem Tunnelbaulos erfolgen. "Dort wurde in diesem Jahr sehr viel geschafft", resümiert Monsberger. Bei der Nordröhre (Richtungsfahrbahn Graz) sind 153 Blöcke betoniert und die Innenschale bereits fertig. Aktuell finden gerade Arbeiten für die Innenausstattung statt. In der Südröhre will man bis Feber die Innenschale fertig haben. Im Frühling 2022 soll mit dem Einbau und Betonage der Fahrbahn begonnen werden. "Anfang 2023 startet dann die elektromaschinelle Ausrüstung des Tunnels", so Monsberger.

Dritte Brücke in Arbeit

Bei den drei Brücken im Ost-Teil sind zwei Brückentragwerke bereits fertig, das dritte wurde gerade gestartet. Mit den Arbeiten an der Unterflurtrasse in Königsdorf soll im neuen Jahr gestartet werden, das letzte Baulos, nämlich das Erd- und Brückenbaulos in Heiligenkreuz wird im Frühjahr 2022 ausgeschrieben.

