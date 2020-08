Murecks Ärztezentrum wird erweitert, im Oktober kommen Kinderfacharzt und Augenarzt.

MURECK.Die ärztliche Versorgung vor Ort ist das Um und Auf einer funktionierenden Infrastruktur. In Mureck ist im Vorjahr mit der Eröffnung des Facharzt- und Gesundheitszentrums eine Vision von Bürgermeister Anton Vukan wahr geworden. Das Zentrum spielt auch eine große Rolle in der Umsetzung der steirischen Gesundheitsreform – so führen die beiden Mediziner Sabrina Gries und Jakob Dorner seit Beginn 2020 ein Primärversorgungszentrum – ein weiteres gibt es in der Südoststeiermark in Fehring.

Bereits jetzt platzt das Facharzt- und Gesundheitszentrum laut Anton Vukan aus allen Nähten – seit Mai sorgt man mit einer Containerlösung provisorisch für mehr Platz.

Mehr Platz muss her

Aufgrund des großen Interesses von Bewerbern für das Zentrum habe man laut Vukan nun schon mit den Planungen für eine Erweiterung gestartet. Diese werden gemeinsam mit der Siedlungsgenossenschaft Ennstal und dem Architektenteam Hofrichter-Ritter durchgeführt. Angedacht ist laut Vukan ein Bau neben dem bestehenden Zentrum.

Kinderarzt kommt

Bereits im Oktober bietet das bestehende Zentrum noch mehr medizinische Versorgung. Mit Karl Michael Gambs kommt u.a. ein neuer Augenarzt, er "ersetzt" bzw. folgt somit im Ärztezentrum Augenarzt Alexander Barounig.

Besonders groß ist die Freude von Bürgermeister Vukan, dass mit Oktober mit Gunther Gores auch ein Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde – privat und alle Kassen, startet.

"Im ehemaligen Bezirk Bad Radkersburg wünscht man sich seit Jahrzehnten einen Kinderarzt, nun ist es gelungen", so Vukan über die bald optimierte medizinische Versorgung im Süden des Bezirks. Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde gibt es im Bezirk ja sonst nur in Fehring und Feldbach.

Das Facharzt- und Gesundheitszentrum

Eine Übersicht über das Angebot in Facharzt- und Ärztezentrum Mureck findet man auf www.gesundheitszentrum-mureck.at

Infos zu Kinderarzt Gunther Gores auf dessen Website www.kinderarzt-gores.at