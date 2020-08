Heftige Unwetter zogen am Samstag über Teile Österreichs und hinterließen eine Spur der Verwüstung: Die Regenschauer am Samstag lösten in Tirol mehrere Muren im Ötztal und im Zillertal aus. Muren, Sturzfluten auf Straßen und überflutete Keller gab es auch in Salzburg. In der Steiermark stürzte ein Flugzeug ab. Laut Meteorologen ist die Unwettergefahr noch nicht gebannt.

ÖSTERREICH. Heftige Regenfälle sorgten für mehrere Muren im Ötztal und im Zillertal in Tirol. Schlamm und Geröll rissen gegen 14.15 Uhr in einem Seitenbach der Ötztaler Ache eine Brücke mit. Auch bei Sölden rissen zwei Muren zwei Holzbrücken ein. Im Zillertal wurden Autos von Muren in Ginzling eingeschlossen. Auch ein Motorradfahrer wurde von den Schlammassen mitgerissen und verletzt.

Muren in Salzburg



Muren, Sturzfluten auf Straßen und überflutete Keller gab es auch in Salzburg. Auf der Tauernautobahn kam der Verkehr kurzzeitig zum Stillstand. Aufgrund der Wassermassen war die Sicht so schlecht, dass an ein Weiterfahren nicht zu denken war. Mehrere Muren gingen auf die B163 nieder, die Einsatzkräfte meldeten mehrere Muren. In Altenmarkt und Kleinarl sorgten heftige Überflutungen für Chaos.

Niederösterreich unter Wasser

Auch Niederösterreich war stark von den Unwettern betroffen. Weite Bereiche der Bezirke Krems und Melk wurden laut Einsatzkräfte regelrecht überschwemmt. Das zeigt auch das Video auf Twitter wieder, wo ein überschwemmter Fußballplatz zu sehen ist. Laut Feuerwehr standen Häuser bis zu eineinhalb Meter im Wasser Im Mostviertel in Mank soll gar eine Hochzeit "geflutet" worden sein.

Von Außenwelt abgeschnitten



Zahlreiche Ortschaften sind aufgrund der Überflutungen und der Wassermassen von der Außenwelt abgeschnitten. Auch starker Hagel hat in ganz Österreich für massive Flurschäden gesorgt. Neben Fahrzeugen, die schwer beschädigt wurden, wurden auch Felder und Ernten in der Landwirtschaft zerstört.

Hagel-Flugzeug stürzte in Steiermark ab



In der Steiermark gingen heftige Gewitter im Großraum Graz nieder. Wie meinbezirk.at berichtete, erreichten am Abend Hagel, Sturmböen, Gewitter und Starkregen den Bezirk Voitsberg, gegen 20 Uhr waren bereits 19 der 29 Feuerwehren unseres Bereichs im Einsatz, um Straßen freizubekommen, Keller abzupumpen und Verklausungen zu beseitigen. Gegen 21 Uhr waren es dann schon 22 Feuerwehren. Im Raum Köflach gab es teilweise auch starken Hagel, auch im kompletten Unterland waren die Wehren damit beschäftigt, Bäume von Straßen zu beseitigen. "Das viele Wasser ist ein ziemliches Problem", so Bereichskommandant Christian Leitgeb. "Nur der Bereich Graden, Geistthal, Södingberg blieb diesmal ziemlich verschont." Ein Flugzeug der Hagelabwehr stürzte im Bereich Hochgößnitz kurz nach 18 Uhr ab. Im Zuge des starken Unwetters kam das Flugzeug in Turbulenzen, der Pilot konnte den Absturz nicht mehr verhindern. Laut Meldungen stürzte ein Hagel-Abwehr-Flugzeug im Einsatz ab. Beiden Piloten überlebten, doch wurden schwer verletzt. Sie werden aktuell im Krankenhäuser versorgt.

Weitere Gewitter am Sonntag



Laut Meteorologen ist die Unwettergefahr noch nicht vorbei: Im Osten ziehen in der Früh noch letzte Regenschauer durch, am Vormittag lockert es hier aber auf und es scheint zeitweise die Sonne, doch diese ist trügerisch. Doch von Osttirol bis in die Obersteiermark bilden sich ab Mittag neuerlich Regenwolken, die sich bis über den Wienerwald ausbreiten können. Heftige Gewitter sind vor allem im Süden zu erwarten. Die Höchstwerte zwischen 19 und 28 Grad.

Heftige Regenfälle am Montag



Am Montag kommt es vor allem entlang des Alpenhauptkamms und im Süden zu heftigen Regenfällen. Im Norden und Osten bleibt es hingegen bei einem Sonne-Wolken-Mix meist trocken, am freundlichsten wird es im Wald- und Weinviertel. Mit 18 bis 26 Grad bleiben die Temperaturen gedämpft. Der Dienstag wird trocken, tagsüber scheint zumindest zeitweise die Sonne, im Bergland bilden sich Quellwolken und besonders vom Tiroler Alpenhauptkamm bis in die Obersteiermark gehen am Nachmittag vereinzelt Regenschauer nieder.

Heute war ein Unwetter bei uns:



