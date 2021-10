Ein Fest für die sanierte Volksschule in Wies

Nach nur neun Wochen Sanierungsmarathon erstrahlt die Volksschule Wies in neuem Glanz. Dazu sind heuer 1,5 Mio. Euro investiert worden. Kürzlich ist das runderneuerte Objekt mit einen Fest am Marktplatz gefeiert worden.

WIES. Bei strahlendem Sonnenschein ging die Fertigstellungsfeier der Volksschule Wies über die Bühne. Nicht wiederzukennen ist das Schulhaus nach den 9 Wochen Sanierungsmarathon von der letzten Schulwoche bis zum Schulbeginn im September. Glauben konnte fast niemand daran, aber es ist geglückt und die umfassende Sanierung wurde plangemäß durchgeführt und ein normaler Schulstart ermöglicht. Die Freude über die famose Zusammenarbeit der einzelnen Firmen ist riesengroß.

Große Gästeschar bei der Feier

Bürgermeister Josef Waltl konnte zusammen mit Volksschuldirektorin Evelyn Habenbacher die Schulkinder, das gesamte Lehrerteam, die Eltern und Angehörigen, zahlreiche Ehrengäste sowie Vertreter aus dem Gemeinderat bei den Feierlichkeiten begrüßen. Natürlich durften bei der Begrüßung auch die zahlreichen Vertreter der am Bau beteiligten Firmen nicht fehlen.

Gelungene Sanierung der Volksschule Wies

In einem kurzen Baubericht erläuterte Bürgermeister Waltl, dass das Gebäude der Volksschule eine umfassende Sanierung bitter nötig hatte. Sorgenkind dabei war vor allem das undichte Dach, mit einer schlechten Isolierung und schon einige Wasserschäden, die bemerkt wurden. Im Vorjahr wurden bereits einige Punkte zur Sanierung umgesetzt. So hat man die Interaktiven Schultafeln, die sogenannten „Whiteboards“ angeschafft, eine Tafel kostet über 8.000 Euro. Auch die komplette Einrichtung mit neuen Sesseln und Tischen wurde angeschafft und das ganze Haus durch die Firma Xinon verkabelt und an das gemeindeeigene Glasfasernetz angeschlossen.

1,5 Millionen Euro investiert

Die Gesamtkosten samt der Sanierungsarbeiten aus dem heurigen Jahr belaufen sich nun auf ca. 1,5 Millionen Euro. 50% werden durch das Land Steiermark/Büro Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer aus Bedarfszuweisungsmittel gefördert. Als Schulerhalter finanziert die Marktgemeinde Wies den größten Teil der restlichen Kosten, zusammen mit den eingeschulten Nachbargemeinden St. Martin i.S., Eibiswald und Pölfing-Brunn, die sich mit jeweils ca. 5% daran beteiligen. Erfreulich am gesamten Sanierungsprojekt ist, das 90% der Investitionssumme wieder an heimische Unternehmen gehen.

Danke der Schulleitung

Auch Direktorin Evelyn Habenbacher hielt eine sehr ergreifende Rede an alle Besucher an diesem Tag. Sie versuchte einen kurzen Rückblick in die Geschichte der Schule zu geben: „Mitte des 18. Jahrhunderts befand sich die Pfarrschule in unmittelbarer Nähe der Pfarrkirche Altenmarkt. Zu dieser Zeit besuchten nicht viele Kinder die Schule, da diese ja zu Hause als Arbeitskräfte benötigt wurden. 1798 wurde dann der Pfarrsitz von Altenmarkt nach Wies verlegt und nach Errichtung der Kirche samt Pfarrhof und Schule durch die Gräfin Maria Anna von Herberstein am 29. Juni die Schule eröffnet. Früher gab es nur 1 Klassenzimmer und 1 Lehrerwohnung. Erstaunte Gesichter bei den heutigen Schulkinder, als diese hörten, dass die Lehrer in der Schule wohnten. 20 Jahre später wurde aus der Lehrerwohnung ein weiteres Klassenzimmer, um die steigende Schüleranzahl zu bewältigen. Wieder 20 Jahre später musste ein Umbau mit Hilfe der Pfarrgemeinde erfolgen, da die Schüleranzahl auf 344 gestiegen war. Vor rund 140 Jahren dann stieg die Anzahl der Schüler auf 427 Kinder, die 3 Klassen mit je ca. 140 Schülern besuchten.

117 Schülerinnen und Schüler

Derzeit in der VS Wies gibt es 117 Kinder, die nun 8 wunderschöne Klassenräume besuchen. Es gibt ein Musikzimmer, einen Leseraum, einen Werkraum, GTS Raum für die Nachmittagsbetreuung, eine moderne Schulküche, 2 Turnsäle, ein Lehrerzimmer, eine Direktion, eine Garderobe und in naher Zukunft auch einen Lift, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, die das Land Stmk. bei dieser umfassenden Sanierung vorgegeben hatte.

Ein lautes "Danke" unter Anleitung der Schulleiterin ertönte von allen Schülerinnen und Schülern an alle am Bau beteiligten Firmen.

Musik für den Segen

Für eine schwungvolle musikalische Umrahmung der Feierlichkeiten sorgten die Marktmusikkapelle Wies, das Schulorchester unter der Leitung von Dir. Franz Masser sowie der Chor und die MG-Gruppe der Volksschule Wies geleitet von Barbara Strametz, Dipl. Päd. Ingrid Ruprechter und der Schulleiterin. Einzelne Schüler/Innen verschönten die Feier noch mit einem rührenden Gedicht. Eine feierliche Segnung der neuen Schule durch Pfarrer Markus Lehr durfte natürlich auch nicht fehlen. Glückwünsche zur gelungen Schulsanierung und zum beherzten Fest gab es schlussendlich noch von Schulqualitätsmanagerin Doris Gsellman, die sich auch in der arbeitsintensiven Schuljahresanfangszeit für Wies Zeit genommen hat. Mit einem Blumengruß an die Direktorin Evelyn Habenbacher und dem gesamten Lehrerteam zum Abschluss wünschte der Bürgermeister noch viel Freude im neu gestalteten Haus und lud danach noch zum Verweilen bei einem kleinen Buffet mit Getränken und Jause ein.

