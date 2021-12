Letzte Woche fuhr die Weststeirerin Doris R. mit dem Zug der ÖBB von Wien nach Graz um danach auch noch den letzten Zug der GKB nach Wies Eibiswald zu erreichen.

Leider musste sie am Wiener Hauptbahnhof feststellen, dass sich die Abfahrt in Wien um 40-50 Minuten verspätete und der Anschluss nach Wies-Eibiswald knapp wird! Grund für die Verspätung war eine Verzögerung in Tschechien.

In der Station Bruck a.d. Mur, circa eine halbe Stunde vor Graz, war es dann klar: den GKB Zug weiter in die Weststeiermark wird sie ganz sicher um 5 Minuten verpassen.

Sie suchte im Zug den Schaffner auf um ihr Problem zu schildern, dass sie heute wahrscheinlich nicht mehr nach Preding-Wieselsdorf kommt, weil sie den letzten Zug, der heute noch fährt, verpassen wird. Der Schaffner zeigte sich hilfsbereit und rief am Graz Hauptbahnhof an um der Graz-Köflacher-Bahn Bescheid zu geben. „Aber ich kann nichts versprechen, auf die GKB hat die ÖBB keinen Einfluss“, teilte er ihr vorsichtshalber mit. Er bot ihr als Entschädigung auch einen Taxi-Gutschein im Wert von 50 Euro an, leider kostete die Fahrt mit dem Taxi von Graz nach Preding aber das Doppelte, nämlich 100-110 Euro.

Kurz vor der Ankunft am Graz Hauptbahnhof kam dann die positive Nachricht: der Zug der Graz Köflacher Bahn wird warten! So konnte die Westteirerin doch noch, dank der guten Zusammenarbeit der ÖBB mit der GKB, mit dem letzten Zug ihren Heimatort erreichen. Die entstandene Verspätung von 15 Minuten konnte die GKB relativ gut während der Zugfahrt aufholen.