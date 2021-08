Am 6. August fand in Anwesenheit der Landesrätinnen Juliane Bogner-Strauß und Doris Kampus der Spatenstich für den Neubau einer Volksschule in der Marktgemeinde Gratkorn statt.



Gratkorn wächst – stetig. Genau aus diesem Grund investiert die Gemeinde regelmäßig in den Ausbau von Bildungsangeboten. 2017 wurde beschlossen, eine neue Volksschule zu bauen, statt die beiden bereits bestehenden Gebäude zu renovieren. Dafür sprach die Überalterung der Gebäude. Nicht ohne Gegenwind aus dem Gemeinderat. Alle genauen Infos gibt es hier nachzulesen.

16 Klassen haben Platz



Nun fand der offizielle Spatenstich statt. Das neue Schulgebäude in unmittelbarer Nähe zur Musik- und Kunstschule, Mittelschule oder Polytechnischen Schule ist für 16 Klassen mit Ganztagsbetreuung bestimmt. Errichtet wird außerdem eine Tiefgarage, ein Abstellplatz, eine Stützmauer sowie überdachte Fahrradabstellplätze. Die Sorge darüber, dass den Kindern durch einen Neubau zu wenig Grünflächen bleiben würde, sei, so Bürgermeister Helmut Weber, unbegründet. Architekt Erich Wurzrainer sieht vor, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich, im Schulgebäude selbst, grüne Plätze zu schaffen. Das neue dreigeschossige Schulgebäude selbst soll den Anforderungen der zeitgemäßen Pädagogik beziehungsweise eines modernen Bildungswesens gerecht werden. Die Volksschule ist als ein sogenanntes Clustermodell geplant. Eröffnet wird, läuft alles nach Plan, im Schuljahr 2023/24.

Hier geht es zum Videobeitrag des Spatenstichs:



Fortschritt für die Gemeinde



Bildung ist ein Ausweg aus sozial schwächeren Verhältnissen, meint Weber bei seiner Eröffnungsrede: "Ausbildung hilft den jungen Menschen, eigenständig zu handeln und zu denken. Der Spatenstich bedeutet Fortschritt für die Gemeinde als Bildungsstandort." "Kinder in einer Gemeinde zu haben, das ist Leben, das ist Zukunft", sagt Kampus. Als eine offene Zukunftsschule mit vielen Räume, wo Kinder sozial miteinander agieren können, bezeichnet Bogner-Strauß den Neubau.