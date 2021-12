Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, die vom 16. bis 22. September stattfand, hat das Team Graz-Umgebung Nord für seine Aktivitäten einen Preis bekommen.

Einmal im Jahr rücken nachhaltige Mobilitätsprojekte europaweit für eine Woche lang in den Vordergrund. Während der Europäischen Mobilitätswoche setzen Gemeinden unterschiedliche Projekte und Aktionen um, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Der Champion 2021



Frohnleiten, Peggau, Übelbach, Semriach und Deutschfeistritz bilden eine Klima- und Energiemodellregion (KEM), sind zusätzlich auch Klimaanpassungsregion (KLAR). Zusammen werden für rund 18.500 Bürger und Bürgerinnen Projekte im Bereich Energie sowie Mobilität initiiert, Nachhaltigkeit in die Region gebracht und bereits heute an die Herausforderungen von morgen gedacht. Während der Europäischen Mobiliätswoche hat man sich aber zusätzliche Schwerpunkte einfallen lassen (Details dazu, siehe unten) .

Das wurde nun belohnt: Die KEM und KLAR Graz-Umgebung Nord ist "Mobilitätswochen-Champion 2021", überzeugte somit die österreichische Jury und setzte sich unter 459 Städte und Gemeinden im ganzen Land durch. "Vielen herzlichen Dank für diese tolle Auszeichnung die wir in Vertretung aller beteiligten Akteure und Akteurinnen übernehmen dürfen, denn nur gemeinsam können wir die dringende Energie- und Mobilitätswende schaffen", bedankt sich KEM-Regionalmanager Roman Mühl und fordert gleichzeitig mit vereinten Kräften die größte Herausforderung unserer Zeit noch intensiver anzupacken.

Kochen, radeln, reparieren



Passend zum diesjährigen Motto "Beweg Dich und bleib gesund!" standen die Aktionen ganz im Zeichen der Gesundheit. In Übelbach etwa wurde zu einem „Wildnis-Kochen“ geladen: Dabei wurden Pflanzen und Kräuter gesammelt, im Freien zu köstlichen, gesunden Speisen verarbeitet und anschließend gleich verkostet. Gemeinsam mit der BioErnte Steiermark gab es zudem eine E-Bike Tour zu Bio-Bauernhöfen in der Region. 1.100 Höhenmeter und 50 Kilometer wurden dabei zurückgelegt.

Außerdem unter anderem auf dem Programm in der Mobilitätswoche: ein Radtag sowie die Klimakino-Vorstellung mit dem Film "I am Greta" in Frohnleiten, ein Mobilitätstag sowie ein "Reparatur.MARKT" in Semriach. Um die E-Mobilitätweiter zu forcieren, gab es E-Auto Testmöglichkeiten. In Übelbach stand ein E-Cabrio bereit, in den Gemeinden Deutschfeistritz, Frohnleiten sowie Peggau konnte das E-Carsharing zwei Stunden gratis ausprobiert werden.

Leonore Gewessler gratuliert



"Die KEM & KLAR Graz Umgebung-Nord zeigt, wie es gelingt, in der Europäischen Mobilitätswoche Bewusstsein für die Mobilitätswende zu schaffen. Den Bürgerinnen und Bürgern werden Alternativen präsentiert und so der Umstieg schmackhaft gemacht. Danke für die kreativen und engagierten Aktivitäten", gratulierte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Auch Ursula Lackner, die steirische Klimaschutzlandesrätin, hatte lobende Worte: "Es braucht einen breiten Schulterschluss, um den Klimawandel und seine Folgen einzudämmen. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche ist es im Grazer Norden eindrucksvoll gelungen, aufzuzeigen wie alle Steirerinnen und Steirer Teil Mobilitätswende sein können. Danke für den wichtigen Einsatz und herzliche Gratulation zur Auszeichnung."

Details zum Programm der Europäischen Mobilitätswoche:



