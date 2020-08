"Wir beleben unser Land": Innovation durch Tradition

Manfred Zarnhofer und sein Team lassen Holz in vollem Glanz erstrahlen.



"Es ist ein eigenes Wohlfühlempfinden, wenn man alte Dinge ertasten, betrachten und fühlen kann", erzählt Manfred Zarnhofer über seine Arbeit. Die Zarnhofer Holzbau GmbH schafft schon seit 1990 bleibende Werte oder restauriert und saniert bestehende. Im Rahmen der Kampagne "Wir beleben unser Land" in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark, Raiffeisen, Wirtschaftskammer und WOCHE verrät er, welche Projekte er realisiert hat, die in steirischen Ortskernen denkmalgeschützt sind.

Kulturgüter der Region



"Wir haben schon ganz viel gemacht", schmunzelt Zarnhofer und berichtet, dass der Musikpavillon in Aflenz eines dieser Projekte ist. "Innovation fußt auf Tradition, und daher ist es unsere massive Pflicht, bestehende Denkmäler zu schützen und zu bewahren. Auch das Handwerk immer wieder neu zu erlernen, ist von großer Bedeutung, denn diese zahlreichen Holzbauten sind wichtige Kulturgüter unserer Region", hebt er hervor.

Und auch das Sensenwerk in Deutschfeistritz zählt zum Portfolio der Zarnhofer Holzbau GmbH. "Hier haben wir einige Dinge saniert, jedes Jahr erneuern wir eines der Wasserräder", so der Geschäftsführer, der sich auf die tatkräftige Unterstützung seiner 18 Mitarbeiter verlassen kann. Zudem bildet er vier Lehrlinge aus.

Von Generation zu Generation



Das Unternehmen ist auf Niedrigenergie- und Passivhäuser spezialisiert, das Erhalten alter Baukultur ist bei Zarnhofer jedoch Ehrensache. "Wichtige Baukunstwerke dürfen nicht verschwinden, und gerade Holz hat auch nach Jahrhunderten noch so viel Leben in sich. Daher müssen wir es immer hegen und pflegen", hält er fest und lädt alle dazu ein, ihre Holzbauten zu warten. "Ich kenne sehr viele Dachböden in der Umgebung und habe sehr viele Terrassen gebaut, Dächer saniert. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man an Dingen vorbeigeht, die man selbst geschaffen hat", so Zarnhofer.

Und die größte Auszeichnung? "Wenn die nächste Generation mit einem Auftrag zu mir kommt, weil schon die Eltern und Verwandten mit unserer Arbeit zufrieden waren."

Mehr Infos zu "Wir beleben unser Land" gibt es unter wirbeleben.at.