Grazer Bandenzauber bringt ein Stadtderby

Am 28. Dezember kicken im Raiffeisen Sportpark zahlreiche Fußball-Legenden für die gute Sache.

Hallenfußball hatte in Graz immer einen hohen Stellenwert: Das im Vorjahr erstmals ausgerichtete Benefizturnier, veranstaltet vom Lions Club rund um Oliver Wieser und Andreas Cretnik, war im Vorjahr daher auch ein voller Erfolg.

Jetzt legt man mit der zweiten Auflage nach. Gespielt wird am Samstag, den 28. Dezember, in zwei Gruppen. Die Fans können sich freuen, schließlich werden im Raiffeisen Sportpark Legendenteams von Sturm, GAK, Austria, Rapid, Kapfenberg, Bayern München, Eintracht Frankfurt und der kroatischen Nationalelf auflaufen.

Legenden-Auflauf

Ein Highlight ist jetzt schon fix: So kreuzen in der Gruppe A Sturm und der GAK um 17.45 Uhr die Klingen und sorgen so endlich wieder für Derby-Stimmung in der Murmetropole. Für die Blackys schnüren unter anderem Mario Haas, Gernot Kulis und Gilbert Prilasnig die Fußballschuhe, beim GAK sind Legenden wie Enrico Kulovits, Martin Amerhauser und Gernot Plassnegger mit von der Partie. Die Rapidler reisen mit Steffen Hofmann, Peter Hlinka und Christian Keglevits an, Rivale Austria kommt mit dem ehemaligen Liga-Goalgetter Radoslaw Gilewicz über den Wechsel. Auf seine ehemalige Wirkungsstätte freut sich indes Harry Krämer. Einst ging er für die Schwarz-Weißen auf Torjagd, am 28. Dezember spielt er für Eintracht Frankfurt.

Die erste Partie wird um 15.15 Uhr gespielt. Tickets sind unter www.oeticket.com erhältlich.