Doppelte Frauenpower aus Hartberg-Fürstenfeld beim 14. Bürgermeisterinnentreffen in St. Anton an der Jeßnitz.



HARTBERG-FÜRSTENFELD. Noch immer sind Frauen an der kommunalen Führungsspitze unterrepräsentiert. Österreichweit gibt es aktuell 199 Bürgermeisterinnen. Diese pflegen jedoch einen engen Austausch untereinander. Jährlich wird etwa zum traditionellen Bürgermeisterinnentreffen geladen. Jenes ging heuer in der niederösterreichischen Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz über die Bühne. Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich kamen hier für drei Tage zum fachlichen Austausch zusammen. Auch der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit doppelter Frauenpower durch Waltraud Schwammer, Bürgermeisterin von Dechantskirchen und Andrea Kohl (Bürgermeisterin von Bad Blumau) beim österreichweiten Austausch vertreten.

Bedeutende Rolle in der Kommunalpolitik

Höhepunkt des dreitägigen Treffens war neben Fachvorträgen zum wertschätzenden Umgang miteinander und zum SelbstMARKEting, ein Workshop zum Mentaltraining. Am Galaabend würdigten die Ehrengäste Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, der Niederösterreichische-Landtagspräsident Karl Wilfing in Vertretung der Landeshauptfrau, Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl und Bauernbund-Präsident Georg Strasser die bedeutende Rolle der Frauen in der Kommunalpolitik. Gastgeberin Bürgermeisterin Waltraud Stöckl überraschte mit einer eigens kreierten Briefmarke zum Anlass des Bürgermeisterinnentreffens 2021. Als Andenken an das Treffen wurden mit den Bürgermeisterinnen Bäume am Hochbärneck gepflanzt.

Zahlen und Daten

Noch immer sind Frauen an der kommunalen Führungsspitze unterrepräsentiert. Derzeit gibt es österreichweit 199 Bürgermeisterinnen.

Die meisten Ortschefinnen gibt es in NÖ (75), gefolgt von Oberösterreich (48), der Steiermark (22) und Tirol (17), Burgenland (12), Kärnten (10) und Salzburg (9).

Nur sechs Bürgermeisterinnen zählt aktuell das Bundesland Vorarlberg.

Allein zwei der insgesamt 36 Gemeinden des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld liegen aktuell in Frauenhand, das sind Dechantskirchen und Bad Blumau.

Das könnte Sie auch interessieren: Tausende suchen Abkühlung in den Badeseen von Hartberg-Fürstenfeld