Sebastian Kurz fordert Neuwahlen

12.05.2017, 10:53 Uhr

Sebastian Kurz wird am Sonntag wohl mit erst 30 Jahren der 17. Parteichef der ÖVP werden. Vorab schon hat sich Kurz am Freitag klar für Neuwahlen ausgesprochen. Vermutlich im September wird also gewählt. Kurz: "So wie es war, kann es nicht weiter gehen." Und: "Die letzten, die gewählt wurden, waren Michael Spindelegger und Werner Faymann."

Seine Förderer: Johannes Hahn und Spindelegger

Kurz, Sohn einer Lehrerin und eines Ingenieurs, ist gebürtiger Wiener. Geboren wurde er am 27. August 1986. Im Jahr 2008 schaffte er es an die Spitze der Wiener Jungen ÖVP. Zugleich brachte er es auf die Kandidatenliste zur Nationalratswahl, die die ÖVP aber verlor.Einer seiner Förderer damals: der heutige EU-Kommissar Johannes Hahn. Ein Jahr später wurde Kurz dann Chef der Jungen ÖVP auf Bundesebene. 2010 bis 2011 war er Abgeordneter im Wiener Landtag.

Konsequnter Kurs in Außenpolitik

Im Sternzeichen Jungfrau

Im April 2011 machte der damalige VP-Vizekanzler Michael Spindelegger den VP-Jung-Star zu seinem Staatssekretär für Integrationsfragen. Schließlich wurde Kurz im März 2014 Außenminister. Übrigens: Hannes Androsch (SPÖ) und Karl-Heinz Grasser (FP) waren ähnlich jung als sie in die Spitzenpolitik gingen.In der Flüchtlingskrise vertritt er die Politik der Abschottung, da sonst die Integration der Asylsuchenden nicht funktionieren würde. International gilt er als jener Politiker, der die Balkanroute geschlossen hat.In der Türkeifrage ist er für einen Abbruch der Beitrittsgespräche. Er hält auch wenig vom Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, da dies die EU unglaubwürdig mache.Und für alle, die daran glauben: Kurz ist vom Sternzeichen her Jungfrau. Jungfrauen haben eine scharfe Auffassungsgabe und zeichnen sich durch ihren analytischen und logischen Verstand aus.Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau sind häufig sehr perfektionistisch und diszipliniert. Jungfrauen neigen zur Übervorsicht und können ihren Mitmenschen schon mal mit ihrer rechthaberischen Art auf die Nerven gehen.