Nach heftigem Unwetter wurde in Lobmingtal und St. Marein-Feistritz die Katastrophe ausgerufen.

MURTAL. Die Aufräumarbeiten nach dem heftigen Unwetter am Samstag im Feuerwehrbereich Knittelfeld laufen auf Hochtouren. Noch am Sonntag wurden in Lobmingtal zahlreiche Hänge mit Planen abgedeckt, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Zudem wird das Schwimmbad in Kleinlobming geräumt, das völlig verwüstet wurde.

Bewohner evakuiert

In Kleinlobming sind laut den Einsatzkräften fünf landwirtschaftliche Anwesen nur schwer erreichbar. Noch in der Nacht des Unwetters musste die Feuerwehr sechs Jugendliche von einem dieser Anwesen in Sicherheit bringen. Ein Gebäude ist zudem völlig von der Außenwelt abgeschnitten - die Bewohner wurden evakuiert.

Katastrophe

"Nicht viel anders sieht es in der Gemeinde St. Marein-Feistritz aus", berichtet Feuerwehrsprecher Thomas Zeiler. Auch hier seien mehrere Gebäude nur über Umwege erreichbar. "Seit Samstagabend waren von den Einsatzkräften 83 Einsätze abzuarbeiten", schildert Bereichskommandant Erwin Grangl. Mittlerweile hat die Bezirkshauptmannschaft Murtal den Katastrophenzustand für die Gemeinden Lobmingtal und St. Marein-Feistritz ausgerufen.

Mutter und Baby waren nach Murenabgang eingeschlossen