Steigende Corona-Infektionen bereiten dem Land Sorgen, dafür geht es auch im Weltraum steirisch zu. Und ein weiß-grünes Vorzeige-Unternehmen feierte Geburtstag.

STEIERMARK. Es hat sich abgezeichnet. Aufgrund der zuletzt wieder steigenden Corona-Infektionen ruft das Land zur Nutzung der Online-Angebote auf. Viel erfreulicher ist dagegen, dass auch der Weltraum fest in steirischer Hand ist. Dort war auch die Firma HAGE Sondermaschinen aus Obdach bereits beschäftigt, die jetzt mit einem neuen Werk großes Jubiläum feierte. Ganz offiziell wurde übrigens auch Peter Riedler zum neuen Rektor der Uni Graz gekürt. Er hätte bestimmt eine große Freude an der Klangwolke der Musikschüler in Leibnitz gehabt. Mindestens ebenso erfreulich ist die Eröffnung des nagelneuen Mountainbike-Trails in Kapfenberg. Wenig Freude hat dagegen die Polizei in Weiz mit einem gefährlichen Diebstahl ...

Covid-Verdachtsfälle per Mausklick abklären

Der Weltraum ist in steirischer Hand

Viele Zuckerl zum großen Jubiläum

Peter Riedler wird der neue Rektor der Uni Graz

Musikschüler:innen hüllten Leibnitz in eine Klangwolke

Neuer Mountainbike-Trail für Kapfenberg

Die Weizklamm wurde von Dieben heimgesucht