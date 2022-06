Da hat die Steiermark einen dicken Fisch an Land gezogen: Der Hamburger SV kommt zum Trainingslager und startet hier die "Mission Aufstieg".

STEIERMARK. Die Steirer reisen gerne und regelmäßig in die Hansestadt. Dass das auch umgekehrt so ist, beweisen jetzt ausgerechnet die Kicker des HSV. Der deutsche Zweitligist reist am Samstag ins Sommertrainingslager an und wird eine Woche in der Steiermark bleiben. Das Land fungiert dafür als Trainingslager-Partner und unterstützt den HSV als Supplier in der kommenden Saison.

"Hier werden die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gelegt, umso wichtiger sind optimale Bedingungen auf und neben dem Platz sowie ein perfektes Umfeld, um als Team noch enger zusammenzuwachsen."

Jonas Boldt, Vorstand der HSV Fußball AG

Der Hintergedanke

"Wir sind stolz, dass mit dem Hamburger SV einer der großen Traditionsclubs Deutschlands künftig Trainingsaufenthalte in der Steiermark absolvieren wird", freut sich Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und blickt zurück auf illustre Gäste wie Real Madrid, Arsenal London oder Paris SG. Der Hintergedanke liegt auf der Hand: "Wir hoffen auch, mit dem HSV prominente Botschafter zu gewinnen, die die Vorzüge unseres Landes weitertragen."

LR Barbara Eibinger-Miedl freut sich - muss aber das Trikot der früheren Gäste noch wechseln ...

Beliebtheit steigern

Die Steiermark erfreut sich in Deutschland als Tourismusziel bereits jetzt großer Beliebtheit - das soll durch die Partnerschaft noch gesteigert werden. Deshalb wird das Land künftig als offizieller Supplier auf LED-Videobanden im Volksparkstadion zu sehen sein. Die Werbung ist bereits jetzt aufgegangen: "HSV startet Mission Aufstieg in der Steiermark", titelte etwa die Bild-Zeitung.

Zwei Testspiele

Die Kicker des HSV steigen am Samstag im Viersterne-Hotel "Das Sonnreich" im Thermen- und Vulkanland ab, die Trainingseinheiten finden auf der Sportanlage in Fürstenfeld statt. Zudem kommen die Fans in den Genuss gleich zweier internationaler Testspiele:

Mittwoch, 29. Juni: HSV gegen Hajduk Split in Fürstenfeld

HSV gegen Hajduk Split in Fürstenfeld Freitag, 1. Juli: HSV gegen Aris Thessaloniki in Söchau

