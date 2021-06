Einen vernetzten Unterricht erleben die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule 1 in Deutschlandsberg zum Thema Kräuter, und das in Theorie und Praxis.

DEUTSCHLANDSBERG. Was ein Herbarium ist? Die Schülerinnen und Schüler aus der 2c Klasse an der Mittelschule 1 Deutschlandsberg haben eine solche Sammlung von gepressten und getrockneten Wiesenkräutern und -blumen im Biologie-Unterricht selbst erstellt. Um das Thema Kräuter gleich von mehreren Seiten und vor allem möglichst realitätsnah zu beleuchten, wird es in einem vernetzten Unterricht behandelt.

Kräuterspirale und Bauernmarkt

Dazu gehört die Revitalisierung der schuleigenen Kräuterspirale ebenso, wie eine Exkursion zum Bauernmarkt am Deutschlandsberger Soloplatz.

Dort hat die Familie Floristik und Gartenbau Hammer die richtige Wahl der Kräuter je nach Bedarf und Speisen erklärt. Bei der Familie Gruber haben die Kinder Gemüse aus der Region gekauft und dieses anschließend mit den frischen Kräutern zu einer gesunden Jause verarbeitet.

Mit den frischen Kräutern vom Bauernmarkt am Deutschlandsberger Soloplatz wurde eine gesunde Jause angerichtet.

Die jungen Leute mussten dazu mit dem vorhandenen Budget gut kalkulieren.

Zurück in der Schule kümmerte sich ein Teil der Klasse weiterhin um den Gartenbereich, während der andere Teil eine Jause mit dem Gemüse und den Kräutern vom Bauernmarkt anrichtete, d.h. die Brote sind mit Kräuteraufstrichen und die Gemüsesticks mit Kräuterdips verfeinert worden, einfach g'schmackig gesund.

