Nächstes Top-Ergebnis für Julia Scheib

FRAUENTAL/KRANJSKA GORA. Zwei Rennen innerhalb von 24 Stunden in Kranjska Gora: Die Frauentalerin Julia Scheib machte beim Riesentorlauf-Doppel in Slowenien zwei bedeutende Schritte zurück in den Ski-Weltcup. Nach einer Covid-Infektion im November kehrte Scheib im Dezember zurück (ohne Punkte in Courchevel). Am Samstag holte sie mit Platz 24 in Kranjska Gora wieder Weltcup-Punkte, beim zweiten Riesentorlauf am Sonntag bestätigte Scheib ihre Leistung.

Schnelle Linie

Die 22-jährige Österreicherin startete im zweiten Lauf ähnlich schnell, ein Ausrutscher brachte sie kurz von ihrer Linie ab. Als 16. und damit drittbeste Österreicherin brachte Scheib ein mehr als respektables Ergebnis ins Ziel: Nur knapp ihr bestes Weltcup-Resultat (14.) verfehlt, das sie vor einem Jahr auch in Kranjska Gora holte. Der Rückstand auf Siegerin Marta Bassino (die schon am Samstag gewonnen hatte) war am Sonntag um 1,37 Sekunden geringer als am Vortag. Die Linie und der Speed stimmen jedenfalls weiterhin bei der Frauentalerin.