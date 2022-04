Vizekanzler Werner Kogler war zu Besuch in der Steiermark, um ein einzigartiges Projekt zu eröffnen, aus den steirischen Klassenzimmern kommt nach über zwei Jahren Krisenmanagement Kritik und eine besondere Hochzeit wurde an einem besonderen Ort gefeiert – dies und mehr haben wir für euch hier bei unserem Tagesrückblick zusammengefasst.

STEIERMARK. Die Lehrkräfte sind (bald) am Limit angekommen. Nach zwei Jahren Pandemie mit unterschiedlichen Teststrategien, Personalausfall, Pensionierungswelle und mehr fordern ihren Tribut – aus allen Ecken der Steiermark. Man wünscht sich mehr Unterstützung.

Recycling Center in St. Barbara eröffnet

Rund 5.400 Ukrainer:innen sind bereits in der Steiermark angekommen, darunter 1.098 Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. Wie Integration an Schulen, am Arbeitsplatz und die gesellschaftliche Teilhabe funktionieren sollen, darüber wurde heute bei einem Netzwerktreffen unterhalten.

Steirisches Koordinationteam legt Plan vor

Im Albert Schweitzer Hospiz finden schwerkranke und sterbende Menschen einen Ort der Ruhe und Geborgenheit. Kürzlich fand hier ein besonders Fest statt: Damit eine Patientin an der Hochzeit ihrer Tochter teilnehmen kann, wurde das "Ja"-Wort hier gefeiert.

Tochter von Patientin heiratet im Albert Schweitzer Hospiz

Ein Tankstellenüberfall hielt diese Woche ganz Gleisdorf in Atem. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen einer Alarmfahndung schon fest. Der junge Oststeirer befindet sich in Haft.

Tankstellenüberfall: Täter gefasst

In Bruck an der Mur haben Unternehmer:innen ein neues Zuhause gefunden: Zehn Millionen Euro werden für den Wirtschaftspark 2.0 investiert, der bereits im Mai Eröffnung feiert. Vorab war man länger auf der Suche nach einem geeigneten Standort.

Eine neue Heimat für die Wirtschaft

Und die Sport-News des Tages kommen aus Deutschlandsberg: Beachvolleyball-Duo Dorina und Ronja Klinger startet in die neue Saison. Was ein Brand in Rio de Janeiro damit zu tun hat, könnt ihr hier nachlesen.

Dorina und Ronja Klinger stehen in den Startlöchern