Die Arbeiterkammer nimmt die steigenden Lebensmittelkosten unter die Lupe, aus dem LKH Bad Aussee gibt es Neuigkeiten von der KAGes, die "Radl-Vignette" sorgt in der Landeshauptstadt für Gesprächsstoff: Diese und mehr Themen beschäftigten heute die Steirer:innen. Wir haben für euch den Überblick.

STEIERMARK. Habt ihr schon gemerkt, dass ihr aktuell für Lebensmittel mehr zahlen müsst? Der Schein trügt nicht, um satte 4,5 Prozent sind die Preise alleine in den letzten vier Monaten gestiegen. Warum die Arbeiterkammer die Zahlen genau analysiert und weiterhin beobachtet, könnt ihr hier nachlesen:

Lebensmittelpreise massiv angestiegen

Gut 5.400 Ukrainer:innen sind bislang in der Steiermark angekommen – weit weniger, als erwartet. Genau aus diesem Grund wird die Organisation bei den sechs steirischen Ersterfassungsstellen überarbeitet.

Änderungen bei steirischen Ersterfassungsstellen

In Graz wurde in den letzten Jahren sukzessiv der Ausbau für den Öffi-Verkehr und für die Fahrradfahrer:innen ausgebaut. Kfz-Steuern und Parkgebühren fallen also weg. Soll es deshalb eine "Radl-Vignette" geben? Darüber haben die Gemeinderatsparteien gesprochen.

Grazer Parteien sind sich (fast) einig

Lebensqualität steigern – das hat sich die Gemeinde Stanz im Mürztal schon lange vorgenommen. Beim Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie will man nun nachhaken. Mit einer Energiegemeinschaft kann und soll jeder selbst zum Produzenten, zur Produzentin werden.

Wenn Energie eine Gemeinschaft eint

Wie steht es nun um die die Chirurgie im LKH Bad Aussee? Nachdem bekannt wurde, dass der "Betrieb" wochenends eingestellt werden soll, schafft die KAGes nun Klarheit. So viel steht schon einmal fest: Die Akutversorgung soll sichergestellt sein.

Akutversorgung im LKH Bad Aussee soll sichergestellt bleiben

Internationale Expert:innen präsentieren Alternativen zu Öl und Gas im Wärmesektor in Graz mit der ISEC 2022. Veranstaltet wird der Kongress vom Gleisdorfer Forschungsinstitut AEE – Institut für Nachhaltige Technologien.

Konferenz vom Gleisdorfer Foschungsinstitut in Graz

Die Stadtgemeinde Köflach im Bezirk Voitsberg greift in die Taschen und erneuert den Fuhrpark des Wirtschaftshofs um 600.000 Euro mit vier Fahrzeugen. Man will nicht nur für die Wintermonate gerüstet sein, sondern auch innerstädtische Erledigungen rasch abwickeln können.

Die Stadt Köflach modernisiert ihren Fuhrpark