Lipizzanergestüt Piber in Köflach!

Ab Jänner werden im Lippizanergestüt Piber,

die ersten Fohlen der Saison geboren.

Schon wenige Wochen danach,

kann jeder die Neuankömmlinge

besuchen und aus der Nähe erleben.

Die Besucherlnnen erwartet ein Blick,

in die "Kinderstube" der Lipizzaner

und eine spezielle Führung für Groß und Klein.

An den Fohlenerlebnistagen gibt es

Informationen über die Geburt, die ersten Tage,

die einzelnen Charaktere und was die Fohlen

in den ersten Jahren erwartet.

Termine:

Donnerstag, 19.3.2020

Samstag, 28.3.2020

Samstag,18.4.2020

Start vom Programm, ist jeweils um 14:00 Uhr.

An diesen Tagen ist das Café Restaurant Piber

von 10:30 - 16:30 Uhr geöffnet.

Weitere Termine:

Frühlingsgala am 16.5.2020

Fest der Fohlen am 16.5.2020

Festival der Pferde & Herzen am 19.6.2020

Das 100-Jahr-Jubiläum der Pferde

wird vom 19. bis 21. Juni 2020 gefeiert.

Lipizanergestüt Piber

Piber 1

8580 Köflach

Bitte beachten Sie,

dass alle Termine unter Vorbehalt aufgelistet sind

und Terminänderungen möglich sind!