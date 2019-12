Die WOCHE hat sich den Baufortschritt an den aktuell drei S 7 Baustellen angesehen. Im Juni 2020 kommt eine weitere Baustelle in Großwilfersdorf dazu.

Zur Sache geht es weiterhin auf den Baustellen für die zukünftige S 7 Schnellstraße, die sich Ende 2023 auf einer Gesamtlänge von 29 Kilometern von Riegersdorf bis an die Staatsgrenze bei Heiligenkreuz erstrecken soll.

Am Knoten Riegersdorf können bereits die Brücken über die A 2Südautobahn erahnt werden. "Bis März 2020 sollen zwei der insgesamt vier Großbrücken fertig sein", verrät Bernhard Streit, Freiland-Projektleiter der Asfinag. Die Auf- und Abfahrtsrampen beinhalten die beiden Großbrücken, welche bis März 2020 fertig sein sollen, um den Baustellenverkehr abzuwickeln.

Ebenfalls erahnen lässt sich die Autobahn-Abfahrtsrampe Fahrtrichtung Wien auf die künftige S 7 Schnellstraße.

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Im März startet auch das Baulos 0507, Wanne Rudersdorf West mit den Anschlussstellen Fürstenfeld und Rudersdorf. Im Juni 2020 beginnen die Arbeiten für das Baulos 2 in Großwilfersdorf, das an den Knoten Riegersdorf anschließt. "Hier werden wir Dammschüttungen mit Unterführungen samt Fledermaustunnel umsetzen", erklärt Bernhard Streit.

Die beiden Projektleiter Bernahrd Streit (Freiland) und Herwig Moser (Tunnel) vor der 105 Meter langen Klappbrücke über den Lahnbach.

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Pilotprojekt nimmt Form an

Auf der burgenländischen Seite sind die Klappbrücken über den Lahnbach (105 m) und die Lafnitz (115 m) am Entstehen. Die besondere Bauweise kommt europaweit erstmals zur Anwendung. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt zwischen Asfinag und TU Wien. Die Klappbrücken-Teile werden vorgefertigt angeliefert und dann von einer Hilfskonstruktion mit 35 Metern Höhe, aufgeklappt. Drei der acht Klappvorgänge konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden. Ein vierter erfolgt Ende Jänner. "Bis Mai 2020 wollen wir alle Klappvorgänge abgeschlossen haben", so Streit.

Drei von insgesamt acht Klappvorgängen wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Ein vierter wird Ende Jänner stattfinden.

Foto: Asfinag

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

40 Tunnelblöcke versetzt

Am Herzstück der S 7, dem Tunnel Rudersdorf, laufen im Westen die Arbeiten an der Nord- und Südröhre, die blockweise in der offenen Bauweise errichtet werden. Mittels Schalwagen wurden bereits 40 solcher 12 Meter langen Blöcke betoniert. "Allein für das Gewölbe eines solchen sind 160 m³ Beton nötig", hebt Tunnel-Projektleiter Herwig Moser hervor. Für die Bodenplatte kommen nochmals bis zu 130 m³ hinzu. Die Betonmassen werden direkt im Betonmischwerk auf der Baustelle in Rudersdorf gemischt. Stück für Stück werden die Tunnelblöcke versetzt. Nach dem Festwerden des Betons erfolgt die Einschüttung mit Erdreich, mit der teilweise bereits begonnen wurde.

Und am Westportal in Rudersdorf werden in der offenen Bauweise gerade Stück für Stück die Nord- und Südröhre (links) betoniert.

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Ab in den "Berg" in Rudersdorf

Parallel dazu laufen die Arbeiten am Ostportal in bergmännischer Bauweise. Für den Vortrieb der Nordröhre hat man bereits 450 Tunnelmeter, für die Südröhre 220 Meter geschafft. "Im kommenden Jahr wollen wir den Vortrieb soweit voranbringen, dass wir in der geschlossenen Bauweise im Jahr 2021 mit den Betonarbeiten beginnen können", blickt Moser voraus. Spätestens bis 2022 müsse man fertig sein, denn dann würde der elektromaschinelle Einbau im Tunnel starten. Bis März 2020 soll auch das S 7- Infozentrum an der L 401 in Speltenbach fertig sein.

An der L 401 Höhe Speltenbach ist ab März 2020 die Info-Box zur S 7 Schnellstraße angesiedelt.

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

S 7 Info-Box ist am Entstehen

Bis März 2020 soll auch die S 7-Infobox direkt an der L 401 in Speltenbach fertig gestellt sein. Dieses soll als Ausgangspunkt für Baustellenbesichtigungen mit Schulklassen und als Anlaufstelle für Informationen rund um die S 7 Schnellstraße dienen. Bis dorthin können sich Interessierte weiterhin an den S 7-Ombudsmann unter 0664 6010810507 wenden.

Details zum S 7-Bau

29 km Gesamtlänge

3 Tunnelbauwerke: gesamt 4,7 km,

37 Brücken zwischen 10 und 300 m Länge

Fertigstellung: Ende 2023

Fragen und Kontakt: beim Ombudsmann der S 7 unter: 0664 6010810507

Weitere Infos zur S 7 Fürstenfelder Schnellstraße: www.asfinag.at



S 7 : Auf der Tunnel-Baustelle läuft alles nach Plan