Auch am Montag hat sich die Lage in der Region noch nicht beruhigt.

MURAU/MURTAL. Und es geht weiter: Kurz, aber heftig ist ein Gewitter mit Starkregen ausgefallen, das am Montag über die Gemeinde Lobmingtal gezogen ist. In Mitterlobming trat ein Bach über die Ufer und die Wassermassen drohten, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Feuerwehren Kleinlobming und Großlobming waren mit Sandsäcken und Sperren zur Stelle.

Keller unter Wasser

Zeitgleich standen der Keller und das Carport eines Hauses unter Wasser. "Hier wurden Tauchpumpen in Stellung gebracht, um das Wasser abzupumpen", berichtet Feuerwehrsprecher Thomas Zeiler. Insgesamt waren 42 Mitglieder der Feuerwehren im Einsatz, die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Strecke wieder befahrbar

Mehrere Feuerwehren sind nach wie vor auch im Bezirk Murau im Einsatz, wo in den letzten Tagen schwere Unwetter gewütet haben. In Scheifling hat es mehrere Hangrutschungen gegeben. Durch eine davon wurde die Mauer eines Betriebsgebäudes eingedrückt, wie die Feuerwehr berichtet. Die ÖBB-Südstrecke ist nach einem Murenabgang für den Fernverkehr wieder eingleisig befahrbar. Der Nahverkehr wird mit Bussen durchgeführt.

Lavantgraben erneut betroffen

Auch die Gemeinde Obdach war am Sonntag vom Unwetter betroffen. Dort wurde im Vorjahr die Katastrophe ausgerufen, nachdem der Bereich "Lavantgraben" massiv geschädigt war. Genau an dieser Stelle hat das Unwetter nun wieder zugeschlagen: "Glücklicherweise haben sich die Sicherungsmaßnahmen bewährt", sagt Bürgermeister Peter Bacher. Er rechnet mit einem Schaden zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Die Straße war kurzzeitig nicht befahrbar, ist mittlerweile aber wieder repariert.

Wetterwarnung

Das Unwetterpotential in der Region ist laut ZAMG-Wetterwarnung weiterhin erhöht. Erst ab Mittwoch soll sich das Wetter demnach stabilisieren. Auch am Dienstag sind noch Gewitter, Sturm, Starkregen und Hagel möglich.

Zug nach Murenabgang entgleist