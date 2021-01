"Als Epidemiologen für Infektionskrankheiten und Wissenschaftler im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens haben wir ernste Bedenken hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Maßnahmen auf die physische und psychische Gesundheit und empfehlen einen Ansatz, den wir 'gezielten Schutz' nennen. "

... heißt es in der Great Barrington Declaration, die von niemanden geringeren als drei Professoren der Harvard, Oxford und Stanford Universitäten, also den absoluten Top-Universitäten der USA initiiert und unterzeichnet wurden. Öffentlich werden diese unterstützt von 450 Professoren und Doktoren aus den verschiedensten Universitäten weltweit. Nicht öffentlich von mehr als 53.000.

In Österreich wird diese Deklaration öffentlich unterstützt von:



Dr. Alois Süssenbacher Austria Neurology Innsbruck Medical University

Prof. Andreas Sönnichsen Austria Family Medicine Medical University of Vienna

Dr. Armin Presser Austria Pharmaceutical Chemistry University of Graz

Dr. Bernhard Rupp Austria Division of Genetic Epidemiology Medical University Innsbruck, Emeritus Professor

Prof. Christian Schubert Austria Department of Psychiatry and Psychotherapy Medical University Innsbruck

Dr. Christoph Gasche Austria Department of Medicine Medizinische Universität Wien

Prof. Maximilian Moser Austria Cardiology Medical University of Graz



In Deutschland wird diese Deklaration öffentlich unterstützt von:



Prof. Alexander Trost Germany Social medicine: psychiatry and child and adolescent psychiatry Catholic University Aachen (emeritus)

Dr. Alexandra Partenhauser Germany Department of Pharmaceutical Technology University of Innsbruck



Dr. Almut Mentz Germany Center for Biotechnology Bielefeld University



Dr. Andreas Girod Germany Department of Life Sciences and Medicine University of Luxembourg



Dr. Annett Werner Germany Medical Physics and Biophysics University Hospital Dresden



Dr. Bert Bosche Germany Department of Neurology University of Duisburg-Essen



Dr. Boris Kotchoubey Germany Medical Psychology University of Tübingen



Prof. Bruce Morgan Germany Biochemistry Universität des Saarlandes



Prof. Carsten Gruellich Germany Department of Medical Oncology Heidelberg University



Prof. Carsten Gründemann Germany Medical Center University of Freiburg



Dr. Celio Marques Germany Biochemistry and Pharmacology University of Frankfurt



Dr. Cemil Kerimoglu Germany Neuroscience German Center for Neurodegenerative Diseases



Prof. Christian Ell Germany Department of Gastroenterology Sana Klinikum Offenbach

Dr. Christian Becker Germany Immunology, Department of Dermatology University Medical Center



Prof. Christof Kuhbandner Germany Psychology University of Regensburg



Dr. Christoph Allgaier Germany Institute of Evolution and Ecology University of Tuebingen



Dr. Claudia Dumitru Germany Department of Neurosurgery University Hospital Madgeburg



Prof. Dietmar Basta Germany Charite Medical School, University of Berlin

Dr. Dietrich Kluth Germany Pediatric Surgery University of Leipzig



Prof. Dirk Dietrich Germany Neurosurgery University Hospital Bonn

Dr. Dirk Koczan Germany Immunology & Molecular Biology University of Rostock



Prof. Dorothée Lulé Germany Neuroscience University and rehabilitation clinics Ulm



Prof. Dr. Nadin Dütthorn Germany Fachbereich Gesundheit FH Muenster



Dr. Edward Felder Germany Institute of General Physiology Unversity of Ulm

Dr. Felix Wieland Germany Biochemistry Universität Heidelberg



Dr. Florian Limbourg Germany Hypertension Research Hannover Medical School



Dr. Georg Lind Germany Psychology University of Konstanz, Professor Emeritus



Dr. Gerhard Krönke Germany Translational Immunology University of Erlangen-Nuremberg

Dr. Gesine Weckmann Germany Health Education and Prevention Europäische Fachhochschule



Dr. Günter Kampf Germany Institute for Hygiene and Environmental Medicine Greifswald Universit



Prof. Heinz-Harald Abholz Germany Family Medicine University Duesseldorf



Prof. Katharina Domogala Germany Radiation measurement technology Westfaelische Hochschule, University of applied Sciences



Dr. Manuela Niewel Germany Oncology Peptomyc Cancer Research Company



Dr. Michael Vigdorowitsch Germany Mathematical Epidemiology Angara GmbH



Prof. Peter Murray Germany Immunoregulation Max Planck Institute for Biochemistry

Dr. Philipp Holz Germany Molecular Biology Fertility Center Central Hesse in Wetzlar

Prof. Ulf-Dietrich Braumann Germany Image Analysis Haematosys Leipzig University

Dr. Ulrike Kämmerer Germany Virology Immunology and Cell Biology University of Würzburg





... und weiter heißt es in der Deklaration die bereits insgesamt von mehr als 780.000 Menschen unterzeichnet wurde:

"Wir kommen politisch sowohl von links als auch von rechts und aus der ganzen Welt und haben unsere berufliche Laufbahn dem Schutz der Menschen gewidmet. Die derzeitige Lockdown-Politik hat kurz- und langfristig verheerende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit. Zu den Ergebnissen, um nur einige zu nennen, gehören niedrigere Impfraten bei Kindern, schlechtere Verläufe bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Krebsvorsorgeuntersuchungen und eine Verschlechterung der psychischen Verfassung – was in den kommenden Jahren zu einer erhöhten Übersterblichkeit führen wird. Die Arbeiterklasse und die jüngeren Mitglieder der Gesellschaft werden dabei am schlimmsten betroffen sein. Schüler von der Schule fernzuhalten, ist eine schwerwiegende Ungerechtigkeit.

Die Beibehaltung dieser Maßnahmen bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, wird irreparablen Schaden verursachen, wobei die Unterprivilegierten unverhältnismäßig stark betroffen sind.

Glücklicherweise wachsen unsere Erkenntnisse über das Virus. Wir wissen, dass die Gefahr durch COVID-19 zu sterben bei alten und gebrechlichen Menschen mehr als tausendmal höher ist als bei jungen Menschen. Tatsächlich ist COVID-19 für Kinder weniger gefährlich als viele andere Leiden, einschließlich der Influenza.

In dem Maße, wie sich die Immunität in der Bevölkerung aufbaut, sinkt das Infektionsrisiko für alle – auch für die gefährdeten Personengruppen. Wir wissen, dass alle Populationen schließlich eine Herdenimmunität erreichen – d.h. den Punkt, an dem die Rate der Neuinfektionen stabil ist. Dies kann durch einen Impfstoff unterstützt werden, ist aber nicht davon abhängig. Unser Ziel sollte daher sein, die Mortalität und den sozialen Schaden zu minimieren, bis wir eine Herdenimmunität erreichen.

Der einfühlsamste Ansatz, bei dem Risiko und Nutzen des Erreichens einer Herdenimmunität gegeneinander abgewogen werden, besteht darin, denjenigen, die ein minimales Sterberisiko haben, ein normales Leben zu ermöglichen, damit sie durch natürliche Infektion eine Immunität gegen das Virus aufbauen können, während diejenigen, die am stärksten gefährdet sind, besser geschützt werden. Wir nennen dies 'gezielten Schutz'.

Die zentrale Aufgabe des öffentlichen Gesundheitswesens in Bezug auf COVID-19 sollte die Verabschiedung von Maßnahmen zum Schutz von gefährdeten Personengruppen sein. Zum Beispiel sollten Pflegeheime Personal mit erworbener Immunität einsetzen und häufige Tests bei anderen Mitarbeitern und allen Besuchern durchführen. Der Personalwechsel sollte minimiert werden. Menschen im Ruhestand, die zu Hause wohnen, sollten sich Lebensmittel und andere wichtige Dinge nach Hause liefern lassen. Wenn möglich, sollten sie Familienmitglieder eher draußen als drinnen treffen. Eine umfassende und detaillierte Reihe an Maßnahmen, darunter auch Maßnahmen für Mehrgenerationenhaushalte, kann umgesetzt werden und liegt im Rahmen der Möglichkeiten und Fähigkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens.

Diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, sollten sofort wieder ein normales Leben führen dürfen. Einfache Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und der Aufenthalt zu Hause im Krankheitsfall sollten von allen praktiziert werden, um den Schwellenwert für die Herdenimmunität zu senken. Schulen und Universitäten sollten für den Präsenzunterricht geöffnet sein. Außerschulische Aktivitäten, wie z. B. Sport, sollten wieder aufgenommen werden. Junge Erwachsene mit geringem Risiko sollten normal und nicht von zu Hause aus arbeiten. Restaurants und andere Geschäfte sollten öffnen können. Kunst, Musik, Sport und andere kulturelle Aktivitäten sollten wieder aufgenommen werden. Menschen, die stärker gefährdet sind, können teilnehmen, wenn sie dies wünschen, während die Gesellschaft als Ganzes den Schutz genießt, der den Schwachen durch diejenigen gewährt wird, die Herdenimmunität aufgebaut haben.

Am 4. Oktober 2020 wurde diese Erklärung in Great Barrington, USA, verfasst und unterzeichnet von:

Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard University, a biostatistician, and epidemiologist with expertise in detecting and monitoring of infectious disease outbreaks and vaccine safety evaluations.

Dr. Sunetra Gupta, professor at Oxford University, an epidemiologist with expertise in immunology, vaccine development, and mathematical modeling of infectious diseases.

Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford University Medical School, a physician, epidemiologist, health economist, and public health policy expert focusing on infectious diseases and vulnerable populations."

Egal ob betroffener Bürger, betroffene Bürgerin, Gesundheitswissenschaftler oder Arzt:

Quelle: Die Great Barrington Erklärung

Info über die Great Barrington Erklärung:

https://de.wikipedia.org/wiki/Great-Barrington-Erkl%C3%A4rung

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrington_Declaration

Das unterschriebene Dokument:

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Great_Barrington_Declaration.pdf

