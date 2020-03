In ganz Österreich wurden bisher mehr als 4700 Personen auf das neuartige Corona-Virus getestet. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Österreich ist auf 112 Personen gestiegen. Die Zahlen pro Bundesland: Niederösterreich (36), Wien (33), Steiermark (10), Tirol (9), Oberösterreich (9), Salzburg (8), Burgenland (4), Vorarlberg (2) und Kärnten (1). Den größten Sprung über Nacht machte damit Niederösterreich mit fünf neuen Fällen. Zwei Personen sind unterdessen wieder genesen. Aufgrund der Coronavirus-Krise kam es zu einem starken Einbruch an der Wiener Börse.

ÖSTERREICH. Informations-Hotline: 0800 555 621. Bei Verdacht wählen Sie die Hotline 1450.

Montag, 13.30 Uhr. Gruber Reisen schickt Mitarbeiter in Urlaub. Das steirische Reiseunternehmen Gruber Reisen schickt alle Mitarbeiter für sieben Tage auf Zwangsurlaub. "Alle Mitarbeiter müssen Urlaub nehmen bis Ende März", so die Mitteilung der Geschäftsführung an die Angestellten. Weiters dürfe jede Filiale maximal mit ein bis zwei Personen besetzt sein. Alle Werbeaktionen und Inserate wurden ebenso gestoppt.

Montag, 12.15 Uhr. Kurzarbeit in Österreich wird nicht nur von der AUA beansprucht. Die AUA hat alle Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet. Hier geht's zum Artikel. Nun wurde bekannt, dass viele andere österreichische Unternehmen sich beim AMS ebenso gemeldet haben. Zwei Dutzend Betriebe haben um Kurzarbeit angesucht. Grund dafür ist das Coronavirus. Laut AMS reicht das Budget, das für Kurzarbeit vorgesehen ist, aber nicht.

Montag, 12.10 Uhr: Österreichs Gesundheitswesen gibt Vorsorgemaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Sieben Unfallkrankenhäuser in ganz Österreich verschieben wegen des Corona-Virus großteils alle OPs, die nicht akut sind. Allen Mitarbeitern und Ärzten wird weiters empfohlen, in keine Gebiete die vom Corona-Virus betroffen sind, zu fahren. Urlaube beim medizinischen Personal werden teilweise beschränkt. In Tirol wird Schutzbekleidung knapp.

Montag,12.00 Uhr: 4000 Österreicher in Sperrzone. Die gesamte Lombardei sowie 14 Provinzen in Venetien, der Emilia-Romagna und im Piemont gelten ab sofort bis mindestens 3. April als Sperrzone. Ein Großteil Norditaliens ist abgeriegelt. Doch in diesem Gebiet befinden sich noch 4000 Österreicher. Das bestätigt das Außenministerium in Wien.

Montag, 11.50 Uhr: 59 Österreicher auf den Malediven unter Quarantäne. Auf einem Atoll der Malediven befinden sich 59 Österreicher, die anstatt ihren Urlaub zu genießen nun unter Zwangsquarantäne stehen. Denn im Hotel Kuredu Ressort wurden drei Gäste positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Regierung hat daraufhin das Atoll mit mehr als 50 Eilanden für die obligatorischen zwei Wochen behördlich gesperrt. Das bestätigte auch das Hotel auf seiner Facebookseite: „Wir beobachten die Situation genau.“ Den Gästen empfiehlt das Ressort, Hygienemaßnahmen einzuhalten und sich, bei Symptome wie „Atemwegsbeschwerden, Fieber und Husten“, umgehend zu melden.

Montag, 10.05 Uhr: "Österreich steht am Beginn einer Epidemie." Der Genetiker von der University of Columbia in Kanada, der Wiener Josef Penninger, forscht seit Jahren an SARS. Laut Medienberichten meint er, dass Österreich am Beginn einer Art Epidemie stehe: „Die Kurve zeigt steil nach oben", sagt er gegenüber krone.at. Penninger meint aber auch, dass in drei bis vier Monaten ein Impfstoff entwickelt sein könnte, womit ein Patient eine Woche lang behandelt werden müsse, um zu genesen. Er selbst schütze sich mit Händewaschen und einer „japanischen Verbeugung als Begrüßung.“

Montag, 10.00 Uhr: Coronavirus in Oberösterreich. Jetzt sind offiziell die ersten Corona-Infektionen im Bezirk Wels-Land bekannt. Innerhalb von nur zwei Tagen hat sich die Zahl der mit dem Corona-Virus (SARS CoV-2) Infizierten in Oberösterreich auf neun erhöht. Alleine drei von ihnen kommen aus dem Bezirk Wels-Land. Hier geht's zum Artikel.

Montag 9.50 Uhr: Coronavirus in Salzburg: Drei weitere Mitglieder der britischen Reisegruppe erkranktAm vergangenen Wochenende sind drei weitere Mitglieder der britischen Reisegruppe, die sich in einem Hotel in Saalbach-Hinterglemm in Quarantäne befindet, am Coronavirus erkrankt. Damit erhöhte sich die Zahl der auf den Erreger SARS-CoV-2 positiv getesteten Personen in Salzburg auf acht. Hier geht's zum Artikel.

Montag, 9.45 Uhr: Stadt Wien: Urlaubssperre für Mitarbeiter: Im Kampf gegen das Coronavirus sollen die Bezirksgesundheitsämter sich nun vermehrt um Anfragen kümmern und mit Informationen bereit stehen. Für Mitarbeiter gibt es Urlaubssperren. Gleichzeitig wird für eine stärkere Ausbreitung vorgebaut. 58 Betten für Corona-Patienten im Geriatriezentrum Wienerwald. Hier geht's zum Artikel.

Montag, 9.30 Uhr: Corona-Fall im LKH Hartberg. Bei einer Mitarbeiterin der internen Abteilung des Landeskrankenhauses Hartberg (Steiermark) traten nach einem Auslandsurlaub erst während sie schon wieder im LKH Dienst tat, erste Symptome einer Erkrankung auf. Die Infizierte hatte Kontakt zu 23 Patienten. 34 ihrer Kollegen müssen nun zwei Wochen in häuslicher Quarantäne verbringen. Hier geht's zum Artikel.

Montag, 9.00: Der österreichische Börsenindex ATX bricht um neun Prozent ein. Der Grund: Die Coronavirus-Krise und der drohende Ölpreiskrieg lösen Panikverkäufe an der Börse aus. Der Ölpreis ist am Montag mit minus 30 Prozent so stark gefallen wie seit dem Ersten Golfkrieg 1991 nicht mehr.

Montag, 8.00 Uhr: Das Gesundheitsministerium gibt die aktuellen Zahlen bekannt: Bisher durchgeführte Testungen: 4734. Bestätigte Fälle: 112. Die Zahlen pro Bundesland: Niederösterreich (36), Wien (33), Steiermark (10), Tirol (9), Oberösterreich (9), Salzburg (8), Burgenland (4), Vorarlberg (2) und Kärnten (1). Den größten Sprung über Nacht machte damit Niederösterreich mit fünf neuen Fällen. Zwei Personen sind unterdessen wieder genesen.

Montag, 7.00 Uhr: Sebastian Kurz: "Panik ist unangebracht!" In Österreich sollen derzeit mindestens 106 Personen am neuartigen Corona-Virus erkrankt sein. Am Sonntag sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz in der ORF-"Pressestunde". Es sei das Ziel, die Ausbreitung des Corona-Virus bis zum Ende der aktuellen Grippewelle zu verzögern. Er deutete Maßnahmen wie die vorübergehende Schließung von Schulen und Kindergärten an. Hier geht's zum Artikel.

Sonntag, 19.00 Uhr: Meisten Fälle in Wien. In Wien gib es 32 Infizierte, in Niederösterreich 31. In der Steiermark gibt es elf Fälle, in Oberösterreich neun, in den restlichen Bundesländern weniger.

In Oberösterreich sind Sonntagabend zwei weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt worden. In der Steiermark ist eine Spitalsangestellte des LKH Hartberg betroffen. Die Infizierte hatte Kontakt zu 23 Patienten. 34 ihrer Kollegen müssen nun zwei Wochen in häuslicher Quarantäne verbringen.

