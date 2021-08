Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus

Die aktuellen Zahlen rund um das Corona-Virus: Bisher 661.922 Fälle, 10.748 verstorben und 645.272 genesen. 142 hospitalisiert, davon 33 intensiv. 563 Neuinfektionen österreichweit.

Bisher gab es in Österreich 661.922 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (6. August 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.748 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 645.272 wieder genesen. Derzeit befinden sich 142 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 33 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 4

Kärnten: 24

Niederösterreich: 79

Oberösterreich: 86

Salzburg: 72

Steiermark: 68

Tirol: 65

Vorarlberg: 36

Wien: 129

Angaben ohne Gewähr:

Archiv: Robert Rieger

Charikaturen: VSLÖ - Screenshot - Google

Quelle: APA - BMI Gesundheitsministerium

Symbolfotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger