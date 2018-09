Unwetter sorgen für massive Einsätze

15.09.2018, 10:17 Uhr

In den gestrigen Abendstunden zogen erneut Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über den Bezirk Deutschlandsberg. Binnen weniger Stunden standen 16 der 69 Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes im Einsatz. Insgesamt wurden knapp 60 Einsätze abgearbeitet.

Brennender Strommast



Schafe aus Wassermassen gerettet

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Die Donner grollten beängstigend am gestrigen späten Nachmittag, der Himmel verfinsterte sich und gleich ging es los mit Starkregen und Hagel. Unsere Florianijünge waren also wieder im vollen Einsatz.Nach 17 Uhr erfolgten die ersten Alarmierungen für Feuerwehren im Bezirk. Ein brennender Strommast in Wildbach machte dabei den Anfang. Danach gingen immer mehr Einsatze bei der Bereichsalarmzentrale „Florian Deutschlandsberg“ ein. Von Grünberg-Aichegg, Hollenegg, St. Martin im Sulmtal bis in die Gegend von Wies/Eibiswald waren zahlreiche Einsätze zu verzeichnen. Besonders betroffen waren der südliche Teil des Bezirkes rund um die Großgemeinden Eibiswald und Wies.Neben den Unwettereinsätzen - wo vor allem unter Wasser stehende Keller ausgepumpt werden mussten – wurden die Feuerwehren auch zu drei Verkehrsunfällen sowie zu einer Tierrettung alarmiert. Hier mussten mehrere Schafe vor bzw. aus den Wassermassen gerettet werden.Da das Unwetter bzw. der Starkregen in den Abendstunden glücklicherweise nachließ, konnten die Unwettereinsätze noch am selben Abend bis in die Nachtstunden aufgearbeitet werden.