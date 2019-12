"Es ist schwieriger, Menschen zum Lachen zu bringen, als zum Weinen." Dieser Aussage könnten als Quellenangabe etwa Sokrates oder Goethe folgen. In diesem Fall aber stammt sie von den diesjährigen Preisträgern des Deutschen Kleinkunstpreises, dem Kabarettduo BlöZinger. Das sind die beiden Oberösterreicher Robert Blöchl und Roland Penzinger. Im Zuge ihrer beiden Vorstellungen im Grazer Theatercafé sprachen sie mit der WOCHE über Humor, Emotionen und Graz als Kulturstadt.

WOCHE: Erst eine handvoll Österreicher, darunter Josef Hader und Lukas Resetarits, haben den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten haben – ein Zeichen, dass man mit Pantomime und Emotionen die Menschen "humorkulturübergreifend" ansprechen kann?

BlöZinger: Bestimmt. Zudem gibt es wenige die diese Art von Kunst machen. Einer unserer Grundsätze ist auch "show, don't tell". Und wir gehen mit dem bewussten Ziel, die Menschen auf diese Weise anzusprechen und zu unterhalten, auf die Bühne.

Die Ausprägungen von Humor und Kabarett werden immer vielschichtiger, siehe etwa Tubaffinity, David Scheid oder eben BlöZinger. Ist im Gegensatz dazu das rein politische Kabarett ein Auslaufmodell?

Nein, das eher nicht. Es ist aber wichtiger geworden, hier eine feine Klinge spielen zu lassen und sehr gut zu recherchieren. Plumpe Witze kommen nicht mehr so gut an. Humor braucht Gespür. Es ist generell schwieriger, einen Menschen zu einem echten, inneren Lachen zu bringen, als zum Weinen.

Ihr seid beide auch Klinik-Clowns. Warum ist Humor so heilsam?

Humor öffnet andere Türen, Humor entspannt, Humor schafft Abstand. Man steht nicht mehr mit der Nase vor der Wand sondern geht auf Distanz zum Alltag oder zu einer Krankheit. Umgekehrt ist auch Distanz eine Voraussetzung für Humor. Über gewisse Dinge – allgemeine wie auch persönliche – muss man lachen, sonst würde man vielleicht daran zerbrechen.

Humor als fixer Bestandteil einer Therapie – gewissermaßen Humor auf Krankenschein: Denkbar?

Warum nicht? In Spanien etwa muss an jeder Klinik ein Clown fix angestellt sein. Dieser ist nicht nur für die Kranken gedacht, sondern auch für deren Angehörige sowie als emotionale Unterstützung für das Krankenhauspersonal. Man kann schon sagen, dass Kabarett eine präventive Wirkung hat.

Wie seht ihr Graz in Hinblick auf Kunst und Kultur?

Man muss sagen, dass sich Graz, aber auch unsere Heimatstadt Linz, in den vergangenen Jahren diesbezüglich sehr positiv entwickelt haben. In Linz tut sich viel in Sachen Musik, in Graz ist die freidenkende Kunst sehr stark vertreten. Und das Theatercafé ist so etwas wie für Wien das Kabarett Niedermair. Jeder Kabarettist, mit dem man spricht, sagt: "Im Theatercafé musst du einmal gespielt haben."

Weihanchten steht vor der Tür: ein paar Gedanken dazu?

Es zu feiern ist noch immer irgendwie schön, auch wenn die Kinder schon groß sind. Nur der ganze Stress rund um Weihnachten und wie es gefeiert wird, ist eher anstrengend. Weil auf den Punkt alle, mitunter verkrampft, in ein aus der Kindheit vertrautes Gefühl kommen wollen, was ja auch verständlich ist. Eigentlich aber sollte das gesamte Jahr über Platz für bewusstes Feiern, Besinnen und Zusammenkommen sein.

Vielen Dank für das Interview und fürs Zeit nehmen.