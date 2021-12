Probleme im Schulsystem und depressive Schüler?

Das Schulsystem ist kritisch zu betrachten und viele Probleme werden nicht erkannt.

Was fehlt den Schülerinnen und Schülern an unseren Schulen? Um diese Problematik zu erkennen, sollten anonyme Umfragen in den Schulen stattfinden.

Die lange Zeit der Corona-Krise, wirft sehr dunkle Schatten auf das Schulsystem. Es ist nicht nur die Abwesenheit von der Schule, die den Schüler*innen Probleme bereitet.

Die Schüler müssen ihr digitales Lernpaket am Computer abgeben, egal ob es Probleme mit dem Internetzugang gibt, oder nicht. Was auch immer, die Schüler*innen zu bewältigen haben, es wird oft keine Rücksicht genommen. Viele der Schüler*innen werden mit diesen Problemen alleine gelassen. Die Schüler*innen sind oft hoffnungslos überfordert, mit dem einscannen der fertigen Aufgaben. Nicht immer ist ein Elternteil den ganzen Tag im Haus und hilft den Schüler*innen mit den technischen Geräten.

Die Schüler*innen fühlen sich überfordert und alleine gelassen. Viele Schüler*innen haben dadurch depressive Neigungen und sogar Angst vor der Schule.

Im Klassenverband helfen sich die Schüler*innen gegenseitig, doch ist ein Schüler*in länger krank, werden die Probleme durch die Corona-Krise unüberwindbar.

Eine Teil der Schüler*innen sind mit dem Schulnetzwerk schlicht weg überfordert und können viele Aufgaben nicht mehr bewältigen. Viele der Schüler*innen schaffen die Schule, nur mehr durch die Hilfe von den Eltern. Andere Schüler*innen kommen mit den digitalen Medien, sehr gut zurecht, doch es fehlt der soziale Kontakt.

Doch, auch durch das stundenlange Sitzen vor dem PC, können psychosomatische Beschwerden auftreten. Nervosität, Reizbarkeit und emotionale Erschöpfungszustände sind Anzeichen dafür. Die Erschöpfungszustände äußern sich oft durch Kopfschmerzen. Auch die einseitige körperliche Belastung, hinterlässt ihre Spuren und verursacht Haltungsschäden. Zusätzlich ist langes Arbeiten am Bildschirm, sehr belastend für die Augen.

Eine Lösung scheint nicht in Sichtweite, da die Schüler*innen täglich immer mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen.

Probleme können nur gelöst werden, wenn sich das Bildungsministerium, auch darum kümmert. Ein gutes Schulsystem kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten darüber kommunizieren. Derzeit ist das Schulnetzwerk und das Schulsystem eine reine Einbahnstraße, für die Schüler*innen!

Jährliche Umfragen an den Schulen, könnten viele Probleme ans Tageslicht bringen.