Das war 2019: Deutschlandsberg im Jahreslauf

2019 liegt hinter uns und damit ein Jahr ein voller Erlebnisse, Premieren und Aufregung. Bevor nach den verdienten Feiertagen wieder mehr Hektik einkehrt, nehmen wir uns noch ein paar Minuten und blicken zurück:

Bundesweite Aufmerksamkeit und viele Besucher zog Hochgrail mit dem zweiten Platz im ORF an. Auch Groß St. Florian war ähnlich erfolgreich, mit dem Bundessieg des Jugendblasorchesters. Hinter Erfolgsgeschichten stehen aber immer Menschen, die sich auch nicht zu schade sind, ihre Freizeit zu opfern, wie Rettungssanitäter beim Roten Kreuz oder Pistenretter auf der Weinebene. 17 Mitglieder der Familie Steinbauer haben im Chor gesungen, wir haben Sepp Loibners „Nullerl“-Bart abrasiert, Eveline aus St. Josef begeisterte bei „Bauer sucht Frau“, und eine Deutschlandsbergerin schaffte es sogar zum Song Contest.

Das Gute in unseren Menschen

Auf den guten Willen der Menschen in unserer Region können zum Glück viele zählen, denen es nicht so gut geht. Wie die kleine Theresa aus Eibiswald, die sich mit ihren Eltern rührend für die überwältigende Unterstützung bedankte. Und dass es immer noch Menschen gibt, die völlig uneigennützig handeln, beweist ein besonderer Leserbrief an die WOCHE. Als im Sommer ein Deutschlandsberger für Wochen vermisst wurde, bewies unsere Leserschaft auch Stärke: Über 700-mal wurde der Aufruf geteilt und trug so zur erfolgreichen Fahndung bei.

Innovative Wirtschaft

Richtig erfolgreich war der Malerbetrieb Zmugg, der 2019 den WOCHE-Regionalitätspreis gewann. Über 3.000 WOCHE-User stimmten über den Sieger ab. Eine Millionenpleite wie bei MAG oder Kündigungen bei Ibiden schmerzen zwar, glücklicherweise gab es aber viele positive Nachrichten aus der Wirtschaft: Bei Gerot Lannach wird investiert, in Schwanberg gibt es wieder einen regionalen Nahversorger, und der Traditionsjuwelier Bresnik in Deutschlandsberg wird fortgeführt. Innovation bewiesen der Eierautomat in Preding, wo vor Ostern die Autos Schlange standen, oder der Bio-Hofladen mit Selbstbedienung in Pölfing-Brunn.

Was gibt's Neues?

In unserer Lehrlingsserie durften wir mit zahlreichen jungen Menschen über spannende, teils neue Berufe sprechen – wie tierärztliche Ordinationsassistentin. Auch Gastrolegende Christian Otter sagte nur Gutes über die Lehre. Gut taten unserer Gastronomie auch einige Neueröffnungen: wie der Platzhirsch, beim Broadmoar, die Weiterführung der Kaminstub’n oder auch das Gemeinschaftsprojekt „Tier mal Vier“.

Was 2019 aufgeregt hat

Ein Wunsch vieler Deutschlandsberger wurde mit dem Hallenbad heuer fixiert – wenn auch mit vielen Startschwierigkeiten. Erstmals musste eine Stadtgemeinderatssitzung abgebrochen werden. Apropos Bad: Das bekommt Schwanberg schon bald in seinen Ortsnamen. Und was ihnen ein Freibad bedeutet, machten die Bürger in Stainz deutlich. Was sorgte noch für Aufregung? der neue Ärztebereitschaftsdienst, Diebe zu Fronleichnam, ein öffentlicher Streit an der VS Lannach, und auch zwei Masernfälle gab es im Bezirk. Die „Drei Grazien“ in Wies dürften wohl noch länger für Verwunderung sorgen.

Starke Sportler

Bewunderung hingegen verdienten sich zwei Tennisladies: Hannah und Marie Altenhofer besiegten beim ATP-Turnier in Wien Dominic Thiem. Und die richtig harten Jungs und Mädels zeigten beim ersten „hardKORALPENLAUF“, was in ihnen steckt.

Wer uns heuer bewegt hat